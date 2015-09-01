Alcaldes de Venezuela protestan en foro Ciudades para la vida en Medellín

En el foro Cities for Life que se cumple desde ayer en la ciudad de Medellín alcaldes de diferentes localidades de Venezuela levantaron una voz de protesta por la situación política, social y económica que atraviesa su país.

"Elevar la voz para tener la solidaridad en un foro como estos en los que participan más de 100 alcaldes de todo el mundo y entender que más allá de las corrientes ideológicas, más allá de las militancias políticas que podemos tener respeto y que hay principios elementales que nos unen", indicó David Smolansky, alcalde del Hatillo, municipio del Área Metropolitana de Caracas.

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Helen Fernández, puntualizó que los mandatarios seccionales, algunos de ellos de oposición, llegaron con un mensaje de hermandad con los ciudadanos colombianos.

"Salimos a elevar nuestras voces por tantos problemas que nos aquejan, un mensaje de optimismo, de fe, aquí estamos en pie de lucha y seguimos luchando por el respeto a los derechos humanos de los venezolanos, de los colombianos y de cualquier persona porque lo más sagrado es tener un derecho a vivir", expuso la señora Fernández.

Pidieron por los presos políticos que hay Venezuela y detallaron que a la fecha hay 33 alcaldes con investigaciones por no apoyar las decisiones del presidente Nicolás Maduro.