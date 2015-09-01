Antioquia Presente recolecta de ayudas para deportados de Venezuela

Medellín

Por solicitud de los ciudadanos y empresarios que quieren aportar a las personas que fueron expulsadas de Venezuela, la Corporación Antioquia Presenten habilitó una cuenta de ahorros para recoger fondos y ayudar a los afectados por las decisiones del gobierno del vecino país.

La directora ejecutiva de la corporación, Margarita Inés Restrepo Cárdenas, explicó que durante un mes recibirán los dineros que serán entregados directamente a las autoridades delegadas por la presidencia de la república para atender la crisis humanitaria.

"(Estamos) Muy preocupados con lo que está pasando en la frontera con Venezuela; entonces quisimos habilitar nuestro canal solidario para la gente que quiera ayudar, pueda hacerlo, vamos a mandar algunas cartas a algunos empresarios y también informamos a todos los ciudadanos que quieran hacer una donación a Venezuela pueda hacerlo a través de la cuenta que habilitamos", señaló la directora.

Confirmó que también puso a disposición del sistema de gestión de riesgo que está canalizando las ayudas en especie, algunos alimentos y objetos con los que cuenta actualmente la corporación.

Los ciudadanos que deseen aportar, lo podrán hacer a través de la cuenta de ahorros Bancolombia #1017 500 1162, a nombre de la Corporación Antioquia Presente.