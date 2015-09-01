La situación en la frontera no ha mejorado según alcaldes del vecino país. / Caracol Radio

Medellín

El alcalde del Hatillo, municipio del Área Metropolitana de Caracas, David Smolansky, aseguró en Medellín durante el foro ‘Cities For Life’ que el gobierno de Venezuela le está “tomando el pelo” a sus compatriotas, al señalar que ha mejorado la situación en la frontera tras la expulsión de decenas de colombianos.

El mandatario local, que hace parte de la oposición, criticó las decisiones del presidente Nicolás Maduro, y sostuvo que ese país se ha convertido en uno de los más violentos del mundo según las Naciones Unidas.

“Eso es tomarle el pelo a los venezolanos, incluso a los propios colombianos, piense que donde yo soy alcalde en El Hatillo, uno de los cinco municipios que conforman el Área Metropolitana de Caracas, la ciudad de Caracas es hoy por hoy la ciudad más violenta del mundo según Naciones Unidas”, consideró el señor Smolansky.

El alcalde además indicó que el problema del paramilitarismo que motivó el cierre de la frontera, no se terminará solo con la deportación de colombianos y la destrucción de sus viviendas, sino que hay que avanzar a políticas responsables que permitan bloquear la acción de los ilegales.