Alcaldesa de Caracas lamenta situación en la frontera

Medellín

La alcaldesa metropolitana encargada de Caracas, Helen Torrealba de Fernández, de visita a Medellín para el foro “Cities for Life”, se refirió a la crisis humanitaria que se vive entre Venezuela y Colombia.

La mandataria lamentó lo que está sucediendo en la frontera y pidió perdón por las políticas tomadas por el presidente Nicolás Maduro en contra de los colombianos. Explicó que uno de los objetivos de su visita es dar un mensaje de fraternidad para los deportados.

“Darle un respaldo a los colombianos de la Venezuela democrática, porque estamos realmente avergonzados de lo que está pasado, y hacemos un repudio total a cualquier violación y cosa que pisotee la dignidad de cualquier ser humano. En este caso con mayor razón a los colombianos que son nuestros hermanos. Los venezolanos demócratas nos preguntamos que pasó con simón Bolívar y con la gran Colombia. Lo que está pasando es inaudito, traigo un abrazo fraterno que estamos buscando por recuperar la libertad, la paz y la justicia en nuestro país”.

Aseguró que en la frontera siempre han existido dificultades por lo que ella considera el atropello y olvido de la presidencia venezolana.

“Lo que se vive en la frontera es el reflejo de estos 16 años de anarquía, de atropello, de violaciones a los derechos humanos, es producto del desespero de un régimen que se siente usado porque las encuestas las tienen en el suelo y los números no le da. Están pasando cosas insólitas, porque los inocentes no tienen por qué estar pagando los 16 años de descuido en lo que puede ser la seguridad en nuestra frontera. Es el resultado de malas políticas sociales, económicas y la corrupción, lo que es inaceptable, es que se atropellen los derechos humanos. Por eso la nidad democrática venezolana vino a darles un abrazo fraterno y decirle que así como tenemos 16 años resistiendo, que Colombia resista que vamos a abrir las compuertas de los presos y las fronteras”, concluyó la mandataria local.

Además pidió la intervención del papa Francisco para así solucionar la crisis humanitaria en la frontera, sostiene que es indispensable la participación de la comunidad internacional.

“Es necesario que el papa Francisco intervenga lo mejor en este problema para evitar una catástrofe mayor, ya no solo se trata de la comunidad internacional que ha hecho muchísimo, la comunidad internacional se ha pronunciado por el alcalde Ledezma y su libertad cantidades que nos han sorprendido a los venezolanos. Por eso yo creo que hay que elevar a Dios, y el representante de Dios en la tierra es el papa para los católicos. El papa que está demostrando una iglesia sin frontera, tienen que tratar de solucionar el problema de la frontera”, enfatizó Torrealba de Fernández.