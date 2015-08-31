Piden al Gobierno que no entren camiones venezolanos al país

El gremio transportador agrupado en la Asociación de Transportadores de Carga radicó un derecho de petición al presidente Juan Manuel Santos para que prohíba el ingreso de vehículos venezolanos al territorio nacional, respetando así la soberanía nacional como se lo obliga nuestra Constitución Política y teniendo en cuenta las múltiples agresiones de las que han sido víctimas los transportadores colombianos que cruzan a territorio venezolano.

Denuncia ATC las prohibiciones que existen para transitar por el vecino país impuestas por el gobierno venezolano y por ello exigen como reciprocidad, que Estado colombiano restrinja que los vehículos venezolanos transiten por nuestro país sin ningún tipo de control, levantando y descargando carga, realizando ´cabotaje´, nombre con el que se le conoce a esta ilegal forma de transportar.

Precisa además que, una tractomula en Venezuela se tanquea de combustible con $25.000 colombianos, mientras que en Colombia se deben invertir $1´400.000 para la misma cantidad de ACPM, los que genera una competencia desleal enorme.

Señala ATC que la afectación del sector transportador de carga por el cierre de la frontera, sí bien es preocupante no es algo nuevo, pues desde hace unos 5 años el transporte desde el interior de Colombia hacia Venezuela ha disminuido hasta llegar a un 2% de movilización de carga, puesto que la situación política, económica y social del vecino país ha desincentivado la exportación de la industria colombiana y tan sólo se venía llevando carga líquida, como alimentos refrigerados, que es lo único que permite el gobierno venezolano.

Por último, ATC envió un mensaje de solidaridad y acompañamiento a las familias que han sufrido las decisiones del gobierno del vecino país de Venezuela y expresó su deseo por que se reestablezca pronto la tranquilidad y normalice la situación de los compatriotas en la zona de frontera.