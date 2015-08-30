En Medellín marcharon por las 45 mil víctimas de desaparición forzada del país

Medellín

Con camisetas blancas, siluetas con nombres de personas de las que no se tiene el rastro, fotografías de hijos, padres, primos y hermanos de los que se desconoce dónde están, decenas de personas marcharon en silencio por las calles de Medellín en el día internacional del detenido desaparecido.

En el recorrido que inició en el barrio El Poblado, se escucharon historias como la de Luz Mery Velásquez, una de las mujeres afectadas por el conflicto armado que ha vivido el país.

“Nosotros no tenemos esperanzas, luchamos, rezamos, por ejemplo, el cuerpo de mi esposo nuca va ser encontrado, el Señor Ramón Isaza dijo ‘nosotros para que fosas comunes si tenemos el río’, mi esposo fue picado, él era ingeniero civil y fue tirado al río La Miel donde se estaba construyendo una hidroeléctrica; ese dolo lo tienen todas las madres, nosotros esperamos reparación, justicia y memoria”, manifestó la señora Velásquez.

Según cifras del gobierno nacional, de las más de 45 mil víctimas de desaparición forzada que hay en el país, en Antioquia hay 10.855, de las cuales menos de la mitad han sido reparadas.

“Desde el 2013 la unidad para la atención y la reparación a las víctimas ha indemnizado a 4.599 familiares de desaparecidos y estamos hablando de una inversión de 22 mil 768 millones de pesos, es decir, seguimos con esta tarea”, detalló el señor Jorge Mario Álzate Maldonado, director territorial para las Víctimas en Antioquia.

Las víctimas de este flagelo, resaltan que en Medellín se logró un gran avance con la excavación que se está haciendo en el sector de la escombrera, la fosa común a cielo abierto más grande del país, pero aseveran que aún quedan más investigaciones pendientes en otros lugares de la ciudad.

“En Medellín hay muchos sitios de fosas comunes, aunque no lo podemos decir oficialmente, se habla de una fosa en la comuna ocho y todas las laderas de Medellín están sembrados y abonados los árboles con los cuerpos de nuestros familiares”, advirtió una de las voceras de las víctimas.

La movilización concluyó en el parque lineal de Ciudad del Río, con actividades culturales que permitieron generar reflexión sobre aquellos que los obligaron a partir sin dar, ni siquiera, un adiós.