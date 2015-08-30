Policía incauta 57 mil dosis de estupefacientes en Medellín

Medellín

Unas 57 mil dosis de estupefacientes que tienen un costo en el mercado negro de unos 250 millones de pesos, fueron incautadas durante el fin de semana por las autoridades en operativos en el Barrio Antioquia y 12 de Octubre de Medellín.

El comandante de la policía metropolitana del Valle de Aburrá, general José Gerardo Acevedo, señaló que en el primer operativo se desarrollaron cinco allanamientos en los que se capturaron 14 personas de la banda conocida como ‘Los Negros’, quienes escondían la droga en pipetas de gas y extintores.

“La incautación de estupefacientes como 46 kilos de marihuana, kilo y medio de cocaína, poper y dinero en efectivo, esto hace parte de una investigación que tiene varias fases, esta es la primera, para ello se utilizaron más de 150 hombres, porque el sector es un poco cerrado y es blindado al accionar policial”, sostuvo el oficial.

En otro operativo simultaneo, pero en el barrio 12 de Octubre, personal de un cuadrante descubrió a un hombre de 54 años de edad que transportaba unos muebles en un vehículo, en ellos, fueron hallados tubos de PVC con 10.5 kilos de base de coca, que al parecer, sería para comercializarla en las calles de la capital de Antioquia.