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31 jul 2026 Actualizado 13:09

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Cayó red de apoyo del Clan Úsuga en el nordeste de Antioquia

Según la policía son responsables de desplazamientos, homicidios y tráfico local de estupefacientes.

Autoridades capturaron integrantes de red de apoyo de los Úsuga.

Autoridades capturaron integrantes de red de apoyo de los Úsuga. / Cortesía Policía Antioquia

Autoridades capturaron integrantes de red de apoyo de los Úsuga.
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Por información suministrada por la ciudadanía las autoridades lograron en las últimas horas la captura de seis integrantes del Clan Úsuga, encargados de operar diversas actividades ilícitas en el nordeste de Antioquia.

Según el comandante de la policía departamental, Coronel Ramiro Riveros, las detenciones se hicieron en la vereda conocida como ‘La Clara’ ubicada entre los municipios de Gómez Plata y Santa Rosa de Osos.

“Un grupo de personas que delinquen en sector de Puente Gabino, Porcesito, la vereda La Clara y la vía hacía Gómez Plata y que había generado desplazamientos, homicidios y tráfico local de estupefacientes, la información de la comunidad es que venían siendo objeto de afectaciones por parte de este grupo de delincuentes”, sostuvo el coronel Riveros.

Entre los capturados hay tres hombres y tres mujeres, una de ellas en estado de gestación, por lo que recibió el beneficio de prisión domiciliaria.

En los allanamientos fueron incautadas dos pistolas, un silenciador, dos revolver, 102 cartuchos, siete teléfonos celulares, casi dos millones de pesos en efectivo, además de alucinógenos como cocaína, marihuana y bazuco.

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