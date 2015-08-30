Ejército niega responsabilidad en muerte de menor en Tarazá, Antioquia

Medellín

El comando de la Séptima División del Ejército negó que la muerte de un niño de 11 años en zona rural de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño, haya sido producto del fuego cruzado en un enfrentamiento entre tropas del ejército y un reducto del ELN.

El comando reconoció que hubo combates contra el Frente Héroes de Tarazá del ELN, en la vereda La Poposa del municipio de Valdivia, hechos en los que resultó herido un soldado, pero precisó que la muerte del menor ocurrió en la vereda Tesorito, corregimiento de Barro Blanco del municipio de Tarazá, zona distante de donde fue el enfrentamiento.

De acuerdo con la información suministrada por la madre del menor, éste falleció durante un intercambio de disparos entre dos grupos armados, que hasta el momento no han sido identificados.

El Comando de la Séptima División lamentó la muerte del menor de edad y anunció que ordenó las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.