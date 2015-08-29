Con 79 investigaciones en su contra, se reintegra a su cargo alcaldesa de Argelia, Antioquia

Medellín

La polémica alcaldesa del municipio de Argelia, Flor Dey Granada Valencia, se reintegra este fin de semana a su cargo, después de cumplir una sanción por un periodo de cuatro meses de la procuraduría provincial de Rionegro por viajar al exterior sin permiso.

La alcaldesa que está bajo detención domiciliara por el presunto delito de hurto calificado y agravado de mayor cuantía, en concurso con violación de habitación ajena por servidor público, vuelve a sus actividades en la localidad del oriente antioqueño, pese a las 79 investigaciones que se adelantan en su contra, 13 de ellas penales, 50 disciplinarias en la procuraduría y 16 procesos más en la contraloría.

El secretario de gobierno de Antioquia, Esteban Mesa, precisó que a pesar de los procesos, la señora puede continuar en el cargo, a no ser que se tomen nuevas medidas por parte de los entes encargados de las investigaciones.

“La alcaldesa de Argelia viene respondiendo ante distintas autoridades tanto en lo disciplinario como en lo penal en procesos diferentes y ha tenido unas sanciones, una vez que termine la sanción puede automáticamente retomar el ejercicio de su cargo, salvo que haya una decisión distinta de la autoridad disciplinaria o de la autoridad penal que modifique la situación actual”, sostuvo el funcionario.

Los más de 8.500 habitantes Argelia están inquietos por el abandono del municipio, la falta de acciones políticas y la neta inversión en proyectos de infraestructura, educación, salud y otros aspectos sociales y económicos.

Según información de la gobernación departamental en lo que resta del año ese municipio tiene a disposición recursos por 1.808 millones de pesos.

El próximo 18 de septiembre Flor Dey Granada Valencia esta citada para una audiencia donde la fiscalía le imputará cargos por presuntos delitos de peculado por apropiación en beneficio propio y de terceros y falsedad en documento público, la misma que ha sido cancelada en dos oportunidades, la primera por un supuesto dolor de cabeza de la imputada y la segunda porque al parecer el abogado tuvo un accidente en un bus de servicio público.