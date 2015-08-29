Sin frenos se quedó camión que transportaba equipos para la película de Tom Cruise

Medellín

Un camión que transportaba equipos para la película en la que participa Tom Cruise en la ciudad de Medellín, se habría quedado sin frenos cuando circulaba por la Loma de los Balsos en el barrio el Poblado.

Así lo confirmó el comandante de la policía metropolitana, General José Gerardo Acevedo Ossa, al precisar que chocó con otro vehículo más y generó incluso daños en una unidad residencial de la zona.

“Iba un vehículo con un tráiler por el sector de Los Balsos, se quedó sin frenos y produjo un accidente donde colisionó con otros vehículos e incluso ingresó a un conjunto residencial y llevaba unos equipos para la producción”, sostuvo el oficial.

En el accidente atendido por una máquina de rescate y dos ambulancias, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladas a centros asistenciales.

El general Acevedo además confirmó que recuperó la libertad un periodista de una cadena de televisión nacional que se infiltró en las grabaciones de la película de Tom Cruise.

“Trató de infiltrarse en la filmación, estaba vestido con uniformes del ejército nacional y fue puesto a disposición de la Fiscalía y ya se determinó darle libertad a este señor”, detalló el comandante de la policía en el Valle de Aburrá.

El comunicador fue capturado porque vestía prendas de las fuerzas militares de forma irregular, según las autoridades fue así que logró sobrepasar los anillos de seguridad que custodian las escenas que se graban en la capital antioqueña con la estrella de Hollywood.