Niña indígena en Urrao habría muerto por ablación y no por desnutrición

El gobierno de Antioquia consideró apresurada la denuncia formulada por la organización indígena de este departamento según la cual una niña de un resguardo en Urrao habría muerto por supuesta desnutrición, y afirma que por las informaciones recibidas, la menor habría fallecido como consecuencia de una ablación genital.-

La Gerencia de Nutrición de Antioquia, Maná, explicó a Caracol Radio que desde cuando se inició un desplazamiento de las comunidades indígenas en el municipio de Urrao, el equipo de trabajo de Maná ha atendido las necesidades de las familias, especialmente de los niños llegados al lugar.-

En diálogo con Caracol Radio, el gerente del programa Maná, Esteban Gallego, relató que el 80 por ciento de los niños menores de cinco años hallados en el lugar tienen unas adecuadas condiciones de salud y peso adecuado en relación con su edad y la estatura.

Añadió que, de acuerdo con la evaluación de los profesionales de Maná, el resto de los niños encontrados en esa comunidad muestran peso bajo, lo cual no necesariamente significa desnutrición y están recibiendo atención en el Centro de Recuperación nutricional de Maná en el municipio de Urrao uno de los que tiene ese programa en Antioquia.-

“Estos niños que han sido remitidos a este Centro están en la terapia y ha sido atendidos adecuadamente. La información que tenemos de la niña que se murió, de la niña que están reportando, es una información muy apresurada, y obviamente la comunidad pude decir que fue por desnutrición; pero para llegar a determinar que fue por desnutrición hay que hacer un estudio de casos, que requiere unos estudios específicos, hay que seguir unos pasos que requieren una reconstrucción de la historia clínica, hay que hacer toda una evaluación…, a través de una Unidad de Análisis”, explicó el señor Gallego a Caracol Radio.-

Añadió que para este caso denunciado por la Organización Indígena, se activó la investigación a través de la Unidad de Análisis y recibieron la información según la cual la niña habría muerto como consecuencia de la infección que genital después de haber sufrido una ablación, en una práctica que persiste en algunas comunidades indígenas antioqueñas.-

“La información que tenemos es que la niña no murió por desnutrición, sino porque obviamente en las culturas indígenas hay una práctica, que se ha venido tratando de quitar, obviamente en defensa de los derechos humanos, que se llama la ablación, que le aplican en las comunidades indígenas…”, aseveró el Gerente de Maná, a Caracol Radio.

Denunció que cuando ocurrió el desplazamiento de indígenas en el municipio de Urrao, observaron que ”varias niñas presentaban ese proceso de ablación; ellas fueron remitidas a los hospitales, pero muchas de las comunidades indígenas no dejan llevar a los centros de salud y a los hospitales”.

“La información que hay hasta ahora es que se le infectó la herida y que por la infección, la niña murió, pero no tiene nada que ver con la desnutrición; la comunidad o la Organización Indígena de Antioquia lo está denunciando, pero para llegar hasta allá hay que todo el proceso que determina que fue por desnutrición y que no fue por una enfermedad asociada, en este caso por una infección que le pudo haber causado la muerte a la niña, y es lo que tenemos preliminarmente…”, insistió el Gerente de Maná, Esteban Gallego a través de Caracol Radio.-

Añadió que la Unidad de Análisis está haciendo las investigaciones del caso, las cuales se demorarán de 20 a 25 días.