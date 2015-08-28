Crean la aplicación Imama para proteger a mamíferos del Valle de Aburrá

Medellín

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia, autoridades ambientales, pusieron en operación una aplicación digital llamada Imama, con información a acerca de los mamíferos silvestres que hay en el Valle de Aburrá, la cual se encuentra disponible para teléfonos inteligentes y dispositivos móviles.

Este trabajo adelantado con el apoyo del Grupo de Mastozoología de la Universidad de Antioquia, evidencia que el valle de Aburrá y sus laderas son importante hábitat de una gran diversidad de mamíferos silvestres, pues de las casi 500 especies registradas en el país, esta guía digital incluye 100 especies presentes en esta región; es decir, una de cada cinco especies de mamíferos del país habita en el valle de Aburrá.

Esta diversidad es destacable por encontrarse en una amplia y creciente zona urbana como Medellín.

En la aplicación incluyeron especies endémicas de Colombia, que habitan el Valle de Aburrá como pumas, tigrillos, venados, murciélagos, zarigüeyas y roedores, las cuales han logrado escapar al avance urbanístico.

A través de Imama, palabra de la lengua Emberá que significa gran felino, se busca incentivar a biólogos, naturalistas y gestores de la biodiversidad para seguir estudiando y protegiendo la profusión de mamíferos que habitan la región, al tiempo que permite aumentar el conocimiento de este grupo biológico por parte de estudiantes, admiradores de la fauna silvestre, investigadores y ciudadanos en general.

La aplicación está disponible para ser descargada gratis en la Playstore de Android y en la Appstore de Apple