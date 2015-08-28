Denuncian fallecimiento de un niño indígena por desnutrición en Urrao

Medellín

Un niño indígena murió de desnutrición y otros 10 se encuentran enfermos y en grave riesgo por mala alimentación, en el resguardo de Majoré, municipio de Urrao, donde desde hace 2 meses unas 400 familias se encuentra desplazadas en su territorio, luego de enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y el Ejército Nacional.

Aunque ya cesaron los combates en el resguardo, localizado a dos días de camino de la cabecera de Urrao, la comunidad aún no ha querido retornar a sus tambos por temor a las minas antipersonales que fueron sembradas en el resguardo, indicó Aida Suárez presidenta de la Asociación Indígena de Antioquia.

La señora Suárez denunció que en el resguardo se vive un delicada situación por el desabastecimiento de alimentos, a punto tal que se han reportado 11 niños enfermos por desnutrición, uno de los cuales falleció en las últimas horas.

La Presidenta de la OIA manifestó que si bien en Urrao hay unos 20 mil kilos de alimentos estos no se han podido llevar hasta el resguardo, ya que la única forma de hacerlo es por vía área en helicóptero y no se ha podido conseguir el transporte y la guardia indígena no ha podido salir a recogerlos por temor a que los caminos estén minados.