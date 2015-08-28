Cámara de la Infraestructura critica proceso de licitación del Toyo

Medellín

La Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia manifestó su preocupación ante las respuestas de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento, luego de las observaciones que el gremio ha realizado a los pliegos de condiciones para la contratación de las obras Túnel del Toyo, obra de gran magnitud e importancia departamental y nacional, pues será el túnel más largo de Colombia el cual contempla una inversión aproximada de 1,3 billones de pesos.

La CCI manifestó que su preocupación fundamental está relacionada con que para este proceso se hayan conservado términos que podrían causar innumerables controversias e incluso reclamaciones, las cuales podrían afectar el plazo de construcción de las obras e incrementar el valor del contrato.

Advierte la Cámara Colombiana de la Infraestructura que la entidad contratante transfiere riesgos al constructor para que sea este quien los gestione, sin ser este aspecto incluido en el formulario de la propuesta económica para que lo estime cada proponente. Esto podría ser interpretado como la transmisión gratuita de obligaciones al contratista por parte del Estado, situación que contrasta con la normatividad legal vigente en materia de contratación estatal. Algunos de los posibles riesgos a los cuales se hace referencia son: invasión por comunidades; mayores cantidades de obra por la necesidad de estabilización de laderas; valor de impuestos; además de las demandas por los concesionarios de títulos mineros.

La CCI lamentó la negativa de la SIF a la propuesta que realizó el gremio en Antioquia de estructurar el contrato, incluyendo una fórmula de ajustes de precios basadas en los Índices de Costos de la Construcción Pesada del Dane y considerando la variación de la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar.

También expresó su preocupación por la no aceptación por parte de la entidad contratante ante la sugerencia de programar visita guiada por los funcionarios expertos con quienes estaban interesados en presentar ofertas; de igual forma la inadmisión de incluir en el presupuesto oficial el precio de tres edificios de administración, control y operación de peajes indispensables para la operación del proyecto

Finalmente, el gremio en Antioquia alertó a la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento porque al no tenerse en cuenta muchas de las observaciones realizadas por la CCI a los pliegos de condiciones de la obra, empresas afiliadas no vieron viable la participación como oferentes, lo que limitó de manera considerable el número de ofertas.