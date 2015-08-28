Mueren dos mujeres sepultadas por un alud en el barrio Belén de Medellín

Medellín

Dos hermanas de 55 años y 44 años de de edad murieron, al quedar atrapadas en un deslizamiento que se habría originado en una obra para instalar una red de acueducto, en el barrio Belén Rincón, sector La Capilla parte alta, suroccidente de Medellín.-

Tres tripulaciones de bomberos con 15 hombres atendieron la emergencia, provocada al parecer por los trabajos inadecuados en la zona, según el Departamento de Atención y Prevención de Emergencias.

Acerca de las causas del deslizamiento de tierra, el director del Dagrd, Carlos Gil Valencia, explicó que podría haber ocurrido por un inadecuado manejo del terreno que llevó a ese deslizamiento.-

"Al parecer una mala manipulación de un terreno hizo que ocurriera un deslizamiento donde estaban dos personas, mujeres adultas, que estaban haciendo un trabajo en ese terreno. Infortunadamente fueron sepultadas por la cantidad de tierra…", describió el señor Gil Valencia.-

Los organismos de socorro lograron recuperar el cadáver de una de las víctimas, una señora de 55 años, y este viernes, en la mañana reanudarán las tarea para la recuperación de la segunda, dijeron a Caracol radio los voceros del Cuerpo de Bomberos y de la oficina de atención de emergencias, Dagrd.