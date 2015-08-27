Capturados 17 supuestos aliados de banda criminal la Terraza en Medellín

Medellín

En una operación de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá contra las bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes en menores cantidades, fueron capturadas de 12 personas mediante órdenes judiciales y otras cinco en flagrancia, para lo cual ejecutaron 11 diligencias de allanamiento y registro en el nororiente de Medellín.

Luego de un proceso de investigación durante dos años, las autoridades abrieron un proceso de judicialización enfocado a las capturas de los integrantes de la banda delincuencial denominada Hueco de Aranjuez (por el nombre ese barrio popular del nororiente de Medellín) dedicada a la venta y distribución de sustancias estupefacientes en barrios de comuna de la ciudad.

Las diligencias de registro y allanamiento se practicaron en los barrios San Isidro y Palermo, donde detuvieron a dos mujeres mayores de edad y 15 hombres mayores de edad, algunos de ellos conocidos con los alias de John o El Peludo, Cabecilla, Coordinador Y Expendedor, Juan, Balvin, Mono, Yorman, Hernán, El Flaco U Oscar, Rayos, Care Vieja, El Negro y Gil, todos expendedores de estupefacientes. En esas diligencias judiciales y de policía incautaron un revolver calibre 38 largo, con 8 cartuchos; 4.910 gramos de base de cocaína; 837,5 gramos de marihuana; 33,4 gramos de cocaína, y un millón de pesos en efectivo producto de la venta. La Policía Metropolitana dijo que con esa “operación se logra afectar de manera significativa la banda delincuencial “el hueco de Aranjuez”, asociada a la banda del narcotráfico la Terraza”.

Según la policía “en los sectores intervenidos funciona una Institución Educativa y una Unidad Deportiva, que eran gravemente afectadas por el expendio y consumo de alucinógenos. Los capturados fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes y quedaron a disposición de la autoridad judicial competente junto con los elementos incautados