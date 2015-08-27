En su primer año, TigoUne es el segundo operador del mercado de telefonía

Medellín

Después de un año de la fusión entre Une del Grupo EPM y Tigo de Millicom, la nueva compañía se convirtió en el segundo operador de telecomunicaciones del país con 11 millones de clientes en telefonía móvil, telefonía fija, internet y televisión por cable.

El presidente de TigoUne, Esteban Iriarte, manifestó que durante este primer año la compañía se consolidó en el mercado y está generando sinergias por valor de 2 billones de pesos.

“Es un año que está relacionando a la compañía con la ciudad, con los clientes, con los empleado. Nos hemos convertido en el segundo operador del país. Cumplimos el plan de negocios y pusimos los pilares de la empresa para los próximos diez años”, afirmó el señor Iriarte.

Sobre el futuro de TigoUne, el señor Iriarte explicó que se está desarrollando un estudio para la generación de una nueva marca, no se descarta que sea una de las dos existentes.

Agregó que se está buscando innovar en el mercado y buscar consolidar la infraestructura para llegar a más colombianos.

“Nosotros creemos en el concepto de vida digital y en eso trabajamos, democratizar la digitalización en Colombia y estamos trabajando fuertemente en eso. Estamos creciendo en todas la líneas de negocio”, aseguró el presidente.

Sobre la nueva sede de la compañía explicó que hay retrasos porque se tuvo que reestructurar los planos, debido a que se va necesitar un edificio más grande con una inversión de 100 millones de dólares. Aclaró que será en el mismo sitio que ya se tenía presupuestado.

La empresa está generando 31 mil empleos directos e indirectos, mil de ellos nuevos durante el último año. En telefonía móvil ha crecido un 16% y en datos móviles es el segundo operador con un 29,2% de participación en el marcado; además es la única compañía que en servicios fijo creció durante el primer trimestre del 2015.