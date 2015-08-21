Aumentan denuncias por posibles delitos electorales en Antioquia

Medellín

189 denuncias por posibles delitos electorales tienen hoy al departamento de Antioquia como una de las regiones con mayor porcentaje en riesgo electoral y en alerta a las autoridades y a la Misión de Observación Electoral, MOE.

Según la Registraduría Regional, 12 municipios antioqueños estarían en riesgo por irregularidades y posible riesgo para las próximas elecciones, especialmente por eventual trashumancia electoral, manifestó la Registradora delegada en Antioquia, Mónica Liliana Lorduy.

“Hay unos incrementos importantes en unos municipios, los cuales han sido motivo de denuncias ante el Consejo Electoral, para darle trámite a esas reclamaciones de los ciudadanos y verificar si efectivamente hay conducta de trashumancia”, declaró la señora Lorduy.

La Misión de Observación Electoral, MOE, aseguró que la mejor forma de evitar este delito es trabajar desde ya en la prevención.

“Queremos que se evite la consumación del delito, que no se llegue a configurar la trashumancia el día de las elecciones, sino que se pueda evitar desde antes”, dijo el coordinador Regional Misión de Observación Electoral, Carlos Valencia. La MOE confirmó que los municipios con mayor riesgo por posible trashumancia electoral son Anorí, Amalfi, Cisneros, Betulia, Caucasia, El Bagre, Carolina del Príncipe, Armenia Mantequilla, Liborina, Argelia, Alejandría, Caldas, La Pintada.-