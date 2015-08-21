En Orejón, hay que caminar con precaución, por las minas y por los ilegales

Medellín

Los habitantes de la vereda Orejón, del municipio de Briceño, donde se adelanta el plan conjunto de desminado humanitario entre las Farc y el Ejército, prefieren no entregar detalles sobre la presencia de grupos armados ilegales en la zona, entre ellos, el Clan Úsuga.

En diálogo con Caracol Radio, uno de los moradores de la zona, quien prefirió el anonimato por razones de seguridad, aseguró que allí deben caminar con precaución, no solo por las minas, sino también por las órdenes de grupos armados ilegales.

"En Briceño cualquier persona que se porte bien, que viva sin peleas, sin comentarios, una persona que se porte a la altura y la exigencia de cualquier grupo, no le pasa nada, entonces no sentimos ningún tipo de amenaza, desde luego que hay que caminar con mucha precaución", confesó el habitante de Orejón, en diálogo con Caracol Radio.

Según la comisión de desminado humanitario, las zonas donde se adelantan las tareas tienen permanente vigilancia del Ejército Nacional, con operaciones para evitar algún ataque o agresión.

"Hay un radio de 10 kilómetros con protocolos de seguridad, que además indican que no existe ningún grupo armado, de todas maneras algunas personas tienen preocupación, pero no es porque uno vea una situación demasiado grave porque nosotros estamos enseñados a vivir en medio de la violencia", expresó a Caracol Radio.

En las últimas horas, el gobierno de Antioquia reconoció que hay presencia del Clan Úsuga en el municipio de Briceño, y hace varios días algunas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la presencia de retenes cerca de la vereda Orejón.