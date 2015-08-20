El cantante de Kraken, Elkin Ramírez, se someterá a quimioterapias

Medellín

Mediante un mensaje en su voz, colgado en la página oficial del grupo de música rock Kraken, su vocalista Elkin Ramírez, reveló que se someterá a un proceso de quimioterapia, luego de la intervención quirúrgica a que fue sometido el pasado mes de julio para extirparle un tumor maligno en el cerebro.

Al entregar un informe sobre su estado de salud, y enviar un saludo a sus seguidores, el reconocido cantante relata que la operación para extraerle el tumor maligno de su parietal izquierdo frontal, fue exitosa en un 90 por ciento de acuerdo con los neurólogos que estuvieron a cargo.

En su mensaje anuncia que a partir de la próxima semana, y durante un año, se someterá a un tratamiento de quimioterapia, para lograr una total o parcial mejoría.

"Me someteré unos 12 meses a un tratamiento de radioterapia y quimioterapia e inicio la próxima semana para esperar una total o parcial mejoría con la extracción de este tumor maligno, denominado agresivo, letal fibroso”, expresa el cantante en su mensaje.

Elkin Ramírez revela que el tumor, afectó la movilidad de sus extremidades derechas, pie y mano, pero también el oído, sus cuerdas vocales, el olfato y ojo del mismo lado, de lo cual se viene recuperando lentamente.

Pese a su estado de salud, Ramírez, conocido como el Titán, anuncia que sus compañeros de Kraken entrarán en los próximos días al estudio de grabación para iniciar la grabación de su nuevo disco.

Pide a sus seguidores tener un poco de paciencia y expresa su deseo de entregarles mejores noticias una vez que pueda ingresar al estudio de grabación y hacer su trabajo.

Por último, envía un fuerte abrazo a sus fans, le agradece sus oraciones y todo lo bueno que le han deseado y expresa su deseo de volver a los escenarios para compartir con su público, pero señala que por ahora los médicos le han recomendado no hacerlo y dedicarse a su recuperación la cual se demorará unos 12 meses más.

“Un abrazo, un feliz día y muchísimas gracias” concluye el mensaje que el vocalista de Kraken, Elkín Ramírez ha enviado a sus seguidores.