Ejército en Antioquia reconoce cumplimiento del cese de las Farc

Medellín

Al cumplirse hoy un mes de la tregua unilateral declarada por las Farc, el Ejército en Antioquia reporta una considerable reducción en los ataques y otras acciones violentas de grupos armados ilegales.

El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, general Néstor Robinson Vallejo, aseguró que no hay reporte de acciones terroristas cometidas por las Farc, pero sí han ocurrido algunos incidentes con otros actores armados.

"Las Farc, durante los dos meses, cuando decidió romper ese cese, ejecutó acciones terroristas contra la población civil con ataques a vehículos de transporte público y esos hechos no se han vuelto a presentar entonces hay un cambio eventualmente", sostuvo general Robinson Vallejo.

Pese a la disminución de los ataques en el último mes, el Ejército mantienen las operaciones de seguridad en las zonas estratégicas y con mayor presencia de las Farc, el ELN y las bandas criminales.

"Nosotros seguimos operando sin ningún cambio y seguimos desarrollando operaciones militares tendientes a proteger a la población civil. Nosotros estamos cumplimiento nuestro roll constitucional y esa es la orden que tenemos en la actualidad", resaltó en Caracol Radio el comandante de la Cuarta Brigada.

En Antioquia, las autoridades investigan un incidente que ocurrió cerca de un puesto de vigilancia de la policía en el municipio de Yarumal, donde explotó un artefacto que al parecer había sido sembrado antes del inicio de la tregua de las Farc.

"Aún no se tiene información de quiénes serían los autores de ese hecho", concluyó el oficial.