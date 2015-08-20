Gobierno de Antioquia incorpora nuevo al Programa Aéreo de Salud

Medellín

Por un costo de 7 mil 699 millones de pesos, el programa aéreo de salud adquirió una aeronave Cessna C208B Gran Caravan, para llevar ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas por emergencias y desastres, para el transporte de víctimas y heridos o para la prestación de servicios de salud.

Esta aeronave, con mayor capacidad, reemplaza el antiguo avión del Programa Aéreo de Salud, el Cessna 206 con 33 años de servicios, 24 de ellos con el PAS, nave que por su antigüedad tenía riesgos de sufrir accidentes, sobre todo al sobrevolar un territorio con condiciones climáticas y geográficas complejas como Antioquia.

La directora del Dapard, María Inés Cardona Franco, destacó que el nuevo avión tendrá mayor capacidad para el desplazamiento de personal y equipos, con menores costos que los que representa la operación de un helicóptero.

Además, permitirá la aproximación a los sitios, más rápida, más oportuna, con mayor capacidad, más de una tonelada; favorece el transporte de la ayuda humanitaria a sitios de desastres; las labores de búsqueda y monitoreo, sobrevuelos en zonas de llanura con mayor rapidez, no sólo en acciones reactivas frente a un evento.

La compra de la nueva aeronave se logró por los aportes del Ministerio de Salud y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres UNGRD, el Dapard y la Secretaría Seccional de Salud .

El PAS este año ha hecho 189 brigadas de salud y 321 evacuaciones aeromédicas y participado en 14 operativos de rescate.