El gobierno de Antioquia reconoce presencia del Clan Úsuga en Briceño

Medellín

El gobierno de Antioquia reconoció la presencia de miembros del Clan Úsuga en la zona rural de Briceño, municipio del norte del departamento, pero advierte que esta banda criminal no ha tenido injerencia ni acciones en la vereda Orejón, donde se adelanta el desminado humanitario, como afirmó un vocero de las Farc desde La Habana, Cuba.

El secretario de gobierno de Antioquia, Esteban Mesa, reportó a Caracol Radio que la Policía y el Ejército Nacional mantienen constante operativos contra el Clan Úsuga en zonas rurales de este municipio.

“Lo que tenemos identificado específicamente en el municipio de Briceño, sobre todo hacia el sector de Las Auras es el crimen organizado, específicamente estamos hablando del Clan Úsuga; allá se han desarrollado operaciones con Ejército y Policía, está identificado desde hace más de un mes”, afirmó el funcionario al conocer por Caracol Radio la exposición del vocero de las Farc, Antonio Losada.

El señor Mesa insistió en que se investigará los pronunciamientos de las Farc: “No hemos encontrado ninguna conexión entre la presencia de un sector de algunos miembros del Clan Úsuga con el desminado en Briceño”.

Después del accidente donde murió un soldado cuando hacia labores de desminado en la vereda Orejón, no ha reiniciado formalmente ese proceso acordado en Cuba, en el que trabajan miembros de la guerrilla y soldados del batallón de desminado.