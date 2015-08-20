Piden a Minvivienda intervenir para lograr venta del lote de edificio Space

Medellín

El liquidador de la empresa Lérida CDO, Marco Tulio Zapata, pidió al Ministerio de vivienda su intervención para lograr la rápida venta del lote donde estaba construido el condominio Space, cuyos recursos se destinarían a mitigar las afectaciones a las familias propietarias.

De acuerdo con la firma Humberto Ochoa, designada por la Superintendencia de sociedades para el avalúo, el lote tiene un costo de nueve mil millones de pesos.

Según el liquidador, el costo es inferior, además no es atractivo para los constructores porque el Plan de Ordenamiento Territorial modificó algunas normas como la altura y la cantidad de apartamentos, mientras antes se construían 161, ya no pueden ser más de 82.

"Nosotros estamos solicitando al Ministerio de vivienda que se pronuncie para que se aplique la normatividad que estaba vigente cuando ocurrió la situación, porque eso significaría que el avalúo de 9 mil millones de pesos podría ser más, y podría ser más atractivo para los constructores, porque en las circunstancias como están en estos momentos nos dejan claro que es muy difícil venderlo", explicó el señor Zapata a Caracol Radio.

Pero la venta del lote de Space tiene otros problemas: a la fecha 31 familias no han negociado, lo que significa que Lérida CDO en liquidación no es propietaria absoluta del lote, sino que forma parte de una copropiedad, por lo cual deberá cerrar las negociaciones pendientes para poder vender.

"Como la sociedad no es la propietaria total de esos derechos, sino que somos copropietarios, tienen que ceder a la sociedad en liquidación esos derechos, los cuales deben cancelarse a las 31 familias por un precio de 3 millones de pesos por metro cuadrado", subrayó en Caracol Radio el liquidador de la empresa constructora.

De esta manera, el liquidador y las familias afectadas quedan a la espera de una decisión sobre el futuro de ese lote, uno de los activos de la sociedad en liquidación.