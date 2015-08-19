El Clan Úsuga le copio la siembra de minas a las guerrillas: Policía

El comandante de la región seis de la policía, general José Ángel Mendoza Guzmán, aseguró que el Clan Úsuga estaría sembrando minas en las zonas donde tiene cultivos ilícitos con el fin de evitar la erradicación manual ordenada por la presidencia de la República.

Las declaraciones las entregó una vez se conoció la afectación de par de erradicadores manuales que activaron una carga explosiva en un cultivo ilícito al parecer de la banda criminal manejada por alias ‘Otoniel’.

“Ha sido una manera de evitar que se arranquen los cultivos, que se saquen de tajo estas matas, precisamente utilizando artefactos explosivos y unos delincuentes le copian a otros los métodos que los métodos que obviamente les funcionan a los unos”, sostuvo el oficial.

Subrayó el General Mendoza que los grupos armados ilegales buscan la manera de contrarrestar las acciones del gobierno nacional que ya no tiene aspersión aérea de glifosato.

“No es para nada raro por el contrario hay certeza que lo grupos que están metidos en el negocio del narcotráfico, incluido el Clan Úsuga, utilizan cualquier estrategia incluida esta de violar todo tipo de derechos humanos para evitar que se disminuya la producción de estupefacientes, especialmente de cocaína”, advirtió el comandante de la región seis de la policía.

En menos de dos meses en la zona de Urabá dos policías han resultado afectados por pisar una mina antipersona, mientras desarrollaban labores de erradicación manual de cultivos de coca.