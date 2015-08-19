Investigan quema de carro a candidato a la alcaldía de El Carmen de Viboral

Medellín

Las autoridades en Antioquia investigan la quema de un vehículo que hacía parte de la campaña política del candidato a la Alcaldía del municipio de El Carmen de Viboral por el partido de la U, Néstor Fernando Zuluaga.

Los investigadores inspeccionaron el sitio de los hechos donde desconocidos incineraron el carro que estaba parqueado después de varias actividades de campaña en las veredas de ese municipio del oriente antioqueño.

El secretario de gobierno de Antioquia, Esteban Mesa, reconoció a Caracol Radio que en la zona no hay cámaras de seguridad y aún no tienen pistas sobre los responsables.

"En este momento y durante todo el día una comisión de la Sijín está en el municipio en contacto con el candidato y con su equipo político, ayer se desarrolló una reunión de seguridad y estamos esperando los resultados de las investigaciones", sostuvo el funcionario a Caracol Radio.

Agregó que los bomberos del municipio de El Carmen de Viboral con el apoyo de los bomberos de Medellín hicieron una rigurosa inspección del vehículo que podrían dar más detalles sobre las causas de los hechos.

El candidato por el partido de la U. en ese municipio del oriente antioqueño ha señalado que no tiene amenazas en su contra y desconoce quien estaría detrás de la incineración.