Esta semana llegarían equipos tecnológicos para desminado en Orejón

Medellín

La secretaria de gobierno de Antioquia confirmó a Caracol Radio que una vez se adelanten los trámites administrativos, se enviarán dos robots construidos por la Universidad Eafit a la vereda Orejón del municipio de Briceño para que avance el plan conjunto de desminado humanitario.

Esta semana podrían llegar los equipos tecnológicos al pequeño poblado donde se esperan también unas llamadas barredoras de minas, que permitirán mitigar los riesgos para que los soldados que adelantan las labores de eliminación de los artefactos explosivos no se vean afectados.

"Los equipos estamos en estos momentos en proceso de entrega al ejército nacional y esperamos puedan ingresarlos rápidamente una vez se restablezca el proceso de desminado y puedan estar a disposición de quienes adelantan las labores", confirmó el secretario de gobierno de Antioquia, Esteban Mesa.

Detalló que los ingenieros y técnicos de la Universidad Eafit, creadores de los robots, debieron hacer algunas modificaciones a los aparatos, de acuerdo con varias solicitudes y recomendaciones entregadas por el batallón de desminado humanitario.

"El ejército hizo algunas solicitudes que se hicieran algunas modificaciones en algunos de los equipos, ya en estos momentos se encuentra la universidad Eafit trabajando estos temas y están haciendo los ajustes y esperamos que lo más pronto posible los posamos entregar", explicó el funcionario en diálogo con Caracol Radio.

Además de los robots, la gobernación de Antioquia entregará trajes blindados para el trabajo en campo y unas botas especiales que protegen en caso de explosión de alguna mina.