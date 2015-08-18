Arquidiócesis de Medellín habla hoy sobre el sacerdote airado y grosero

Medellín

Hoy se conocerá un pronunciamiento de la Arquidiócesis de Medellín sobre el sacerdote sorprendido circulando en contravía por una calle principal del Barrio El Poblado y que fue grabado en un video que circula en redes sociales.

En la grabación de casi tres minutos se aprecia cuando el sacerdote se baja del vehículo, discute con el conductor que le bloqueó el paso para que no cometiera la infracción, golpea en varias oportunidades las ventanas del carro y termina haciendo "pistola" con los dedos de la mano.

El iracundo presbítero fue identificado como Carlos Emilio Morales, de la congregación Padre Manyanet, quien trabajo en el barrio La Sierra y en el colegio La Salle de Envigado, y en la actualidad está pidiendo la vinculación a la Arquidiócesis de Medellín.

El ciudadano agredido por el cura publicó en su canal de YouTube: "Por impedirle continuar en contravía este señor me agrede, golpea mi carro, intenta abrir las puertas y me insulta con gestos, mostrando un derroche de inteligencia vial y de falta de sentido común, su excusa fue la de ir tarde para un matrimonio".

Agregó en su comentario: "Qué esperanzas se puede tener en la sociedad si personajes como este, quieren pasar por encima de todo y todos por el simple hecho de religiosos".

El padre "pistolero" podría recibir sanción económica de 644 mil 340 pesos por circular en contravía, según explicaron funcionarios de la secretaria de movilidad recordó que ir en contravía acarrea una.