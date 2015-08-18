Avanza recuperación de gemelos siameses separados en Medellín

En la Unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente Fundación de Medellín avanza la recuperación de los gemelos que nacieron unidos por el abdomen, quienes, según su familia, se encuentran estables y fuera de peligro, de acuerdo con el más reciente parte médico, después de la intervención quirúrgica para su separación.

Doña Mercedes García Rentería, madre de los gemelos siameses, aseguró en diálogo con Caracol Radio, que se encuentra más tranquila tras ver la evolución positiva que han tenido los pequeños.

"Estoy tranquila y contenta porque ya están estables y yo creo que ya estaban fuera de peligro, yo pensaba que se me iban a morir cuando los iban a despegar, pero ya están estables, yo creo que esto es una bendición de Dios", manifestó la madre.

La mujer, residente en el Alto Baudó, Chocó, confesó que no tenía conocimiento que sus gemelos llegarían unidos, por ello tuvo que ser remitida desde Quibdó a la ciudad de Medellín.

Los bebés llevaran por nombre Juan José y Juan Felipe, y se suman a otros 10 miembros de la familia.

Los médicos continúan los cuidados especiales con los recién nacidos, debido a la complejidad de la operación que no se desarrollaba en el país desde el año 2013, esperan que haya una buena reacción a la cirugía y a los medicamentos.

Muy pobres

Aunque la familia de los gemelos siameses operados con éxito en Medellín están felices por la buena respuesta de los pequeños a la complicada cirugía de separación, la familia proveniente del Alto Baudó, Chocó atraviesa difíciles dificultades económicas.

En comunicación con Caracol Radio, la hermana mayor de las criaturas, Yarleidy Blandón García, manifestó que como los niños están en incubadora por ahora necesitan con urgencia pañales, más adelante se requerirá de ropa y leche.

"En estos momentos lo que los bebes necesitan son pañales porque ellos por el momento los están alimentando con leche materna, pero lo más probable es que más adelante los necesiten alimentar con otra leche por recomendación médica, además como ellos están incubadora no necesitan ropa por ahora", expuso la hermana de los siameses.

La madre de los niños, Mercedes García Rentería, vive en una humilde casa de una zona rural del departamento del Chocó, ella ha tenido que buscar donde quedarse en Medellín, mientras los niños se recuperan, su preocupación son los días que tenga que quedarse en la capital antioqueña y más aún las recomendaciones de los médicos una vez les den de alta a sus hijos.

"Porque es que no sé ni siquiera si puedan vivir allá donde nosotros vivimos, depende de lo que digan los médicos", dice la señora García Rentería.

Por ahora los gemelos se recuperan en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Vicente Fundación, según la información de la familia han asimilado la cirugía y las medicinas aplicadas.

Si alguien le desea colaborar a la familia deberá dirigirse hasta el hospital en la unida infantil o en su defecto comunicarse con este medio de comunicación al (4) 2505514, debido a que la humilde familia no cuenta con un equipo celular.