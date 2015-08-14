La Procuraduría abre investigación al gobernador Sergio Fajardo

La Procuraduría General de la Nación inició las indagaciones preliminares con base en una queja disciplinaria interpuesta por un ciudadano sobre las actuaciones del gobernador Sergio Fajardo para establecer si se trata de una indebida participación en política por la presencia de algunos aspirantes a carga por elección popular, en actos públicos.

Los hechos investigados por la Procuraduría ocurrieron el pasado cinco de junio cuando el exalcalde de Medellín Alonso Salazar, hoy candidato a la Alcaldía de Medellín, en la inauguración del Parque Educativo Génesis en el municipio de San Carlos, oriente de Antioquia.-

En su intervención, el mandatario departamental se refirió a las gestiones del entonces alcalde de Medellín, Alonso Salazar, para lograr el retorno de las familias campesinas a ese municipio de San Carlos, quienes se habían desplazado debido a la siembra de minas y por el despojo de sus tierras.-

Conocidas esas informaciones, un ciudadano interpuso una querella disciplinaria contra el gobernador Sergio Fajardo para que la Procuraduría determine si hubo participación en política a favor del exalcalde Alonso Salazar, quien en ese momento no se había inscrito aún como candidato a la Alcaldía de Medellín.-

Otros hechos que también investiga la Procuraduría es la presencia del exgerente de las Empresas Públicas de Medellín, Federico Restrepo, hoy candidato a la Gobernación de Antioquia, en los actos de inauguración de la sede de la Universidad de Antioquia en el municipio de Apartadó.-

En ambos casos, la procuraduría recopiló con los denunciantes y con los medios, las informaciones y documentos gráficos y de videos sobre la presencia de los aspirantes en los actos públicos encabezados por el mandatario antioqueño, Sergio Fajardo.-

En abril pasado, en una visita a la Comuna Trece de Medellín, el Procurador Alejandro Ordóñez, reconoció que el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo ha tenido numerosas investigaciones, y la mayoría de ellas han nsido cerradas y archivadas.-

“El gobernador Fajardo ha tenido más de 35 investigaciones y por lo menos 31 de estas han sido ya terminadas y archivadas; solamente cuatro investigaciones están en trámite; entonces, ¿cuál es la preocupación en esa materia? La realidad es que se logren encontrar en la investigación lo que permitirá tomar una decisión en un sentido o en otro”, puntualizó el Procurador en ese momento.