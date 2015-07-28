Pequeños empresarios confeccionistas crecen 40% con la Feria Colombiamoda

La semana de la moda llega a Medellín .( Inexmoda )

Por tercera vez, los pequeños y medianos productores de ropa y accesorios, agremiados en Cedemoda, participarán en la Semana de la moda Colombiamoda en este 2015.

Se trata de más de 125 empresarios quienes admiten que su vinculación a la feria de moda más importante del país les permite un crecimiento en ventas pero sino también en conocimientos y experiencias en todos los ámbitos, administrativo, de diseño y de negocios.

Según Diana Marcela González, directora ejecutiva de Cedemoda, los empresarios reportan crecimientos hasta del 40% porque buscan mejorar los procesos internos, han adoptado estrategias para ser más visibles y tienen aliados estratégicos que les permite acceder a nuevos mercados.

“Hemos crecido entre un 20% y un 30% en exposición, en condición de empresa el crecimiento es de un 40% aproximadamente, lo que hace que los productores mejoren sus productos para avanzar; han accedido a cursos de la Alcaldía de Medellín, han participado de convocatorias internacionales, se han integrado a macrorruedas de negocios con el fin de dar a conocer su producto”, subrayó la líder gremial.

Para esta Vigésimo sexta Feria Colombamoda, los pequeños y medianos empresarios de la moda, llegan con novedades para cautivar y llamar la atención de los 11 mil compradores que se esperan en la feria, entre ellos, más de 1500 del exterior.

“Tenemos a Libera que es una marca de los internos de las cárceles que apuestan hacer una pasarela vía conexión remota de cómo la moda libera y transforma esas barreras; tenemos a Crisálidas que son productos que cuentan historias de las familias víctimas del conflicto armado”, detalló la señora González.

Agregó: “Además tendremos la marca que integra el mundo de la música y el arte que mostrará una apuesta en escena con diferentes artistas urbanos de la ciudad”.

Actualmente, con la ayuda de Procolombia, la organización Cedemoda busca integrar y efectuar una misión comercial a México donde mostraron el interés por hacer millonarios negocios con productores de jeans.