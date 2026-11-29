En el Valle del Cauca se han identificado 4.168 viviendas que requieren demolición. Foto: Caracol Radio.

Valle del Cauca

Tras cumplirse tres meses del terremoto del pasado 10 de agosto, el Gobierno del Valle del Cauca aún busca garantizar los recursos necesarios para avanzar con las demoliciones de las viviendas y estructuras que quedaron afectadas y representan un riesgo para las comunidades.

La administración departamental ha solicitado nuevamente el acompañamiento del Fondo Milagro para financiar estas intervenciones, debido a los altos costos que representan. La gobernadora Dilian Francisca Toro, explicó que uno de los territorios que más requiere este tipo de trabajos es Buenaventura, donde hay numerosas viviendas que deben demolerse antes de avanzar con la reconstrucción.

La mandataria recordó que ya se habían establecido compromisos con el Gobierno Nacional para apoyar este proceso, incluso mediante la asignación de equipos para las demoliciones en el departamento. Sin embargo, señaló que estas gestiones quedaron suspendidas y que ahora, con la llegada de Luis Felipe Henao a la gerencia del Fondo Milagro, retomará las conversaciones para conseguir ese respaldo.

“Las demoliciones son muy costosas. Estamos hablando de inversiones que pueden estar entre los 3.000 y 4.000 millones de pesos. Esa fue una de las solicitudes que ya le habíamos hecho al Fondo Milagro. Inicialmente nos habían anunciado la entrega de diez equipos para el Valle del Cauca y seis para Buenaventura, pero ese proceso quedó suspendido. Ahora estamos retomando las conversaciones con el director del Fondo para buscar apoyo y poder avanzar con las demoliciones”. indicó.

De acuerdo con el balance del Gobierno departamental, en el Valle del Cauca se han identificado 4.168 viviendas que requieren demolición como parte del proceso de recuperación posterior al terremoto.