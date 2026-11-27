Cali, Valle del Cauca

Las demoras de las aseguradoras en el pago de las pólizas a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto fueron uno de los temas abordados durante la reunión del Bloque Regional y de Congresistas del Valle del Cauca.

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La senadora Norma Hurtado manifestó su preocupación por la lentitud en los trámites, la actuación de los ajustadores y el desembolso de los seguros.

“Muchas de las familias se sienten, desprotegidas por parte de sus aseguradoras. Una lentitud en los trámites, una lentitud, con los ajustadores y especialmente en el pago de sus seguros. Son cerca de 8 billones de pesos de reclamaciones y solo se han pagado un billón 700 mil millones. Son muchas familias que aún esperan una respuesta efectiva, rápida y muy eficiente por parte de las aseguradoras”, señaló.

Por su parte, el representante Víctor Salcedo anunció que citó a Fasecolda a la Comisión Séptima del Congreso para que presente un informe detallado sobre las pólizas que ya fueron pagadas y las razones por las que otras reclamaciones continúan pendientes.

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“Vemos con preocupación que hay lentitud en resolver muchos de los temas de las aseguradoras”, afirmó.

Finalmente, el congresista Cristian Garcés se refirió a la necesidad de garantizar transparencia en el manejo de los recursos del Fondo Milagro.

Solicitó al nuevo gerente Luis Felipe Heno información clara y organizada sobre las ayudas y las inversiones previstas, así como detalles sobre cómo se están ejecutando los recursos de la Nación, la Gobernación, las alcaldías, los gremios y el sector privado.