Encuentro entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Foto: Gobernación del Valle.

Valle del Cauca

Los retos que enfrenta la implementación de los Acuerdos de Paz, firmados entre el Gobierno nacional y las FARC en 2016, fueron puestos sobre la mesa durante un encuentro entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

La presencia de grupos armados ilegales en diferentes zonas del departamento sigue representando uno de los principales obstáculos para consolidar el proceso, especialmente en materia de seguridad para los firmantes que avanzan en su reincorporación.

La gobernadora Dilian Francisca Toro reveló que 43 firmantes han sido asesinados en el Valle y destacó la importancia del acompañamiento de Naciones Unidas para conocer las condiciones de seguridad en los territorios más afectados.

Por su parte, Miroslav Jenca, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la Misión de Verificación en Colombia, destacó el trabajo articulado con los gobiernos departamental y nacional.

“Apreciamos mucho la cooperación en el Valle del Cauca. La gobernadora está muy comprometida con el proceso de paz y con la implementación del acuerdo, en una región muy afectada por los retos, especialmente por la presencia de diferentes grupos armados ilegales. También hablamos sobre el apoyo y las acciones decisivas por parte del Gobierno nacional”, expresó.

En la agenda también estuvieron los desafíos en materia de reincorporación, fortalecimiento de la presencia institucional y atención a las víctimas, aspectos fundamentales para avanzar en el cumplimiento de lo pactado.