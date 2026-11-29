Durante el procedimiento de captura, realizado por el CTI y la Sijín en Tuluá, las autoridades incautaron un teléfono celular. Foto: Fiscalía.

Tuluá

Un hombre que coordinaba un grupo de ciclismo extremo en Tuluá fue capturado por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra dos menores de edad que hacían parte de esta comunidad deportiva.

De acuerdo con la Fiscalía, entre marzo y julio de este año, el señalado habría utilizado las redes sociales para establecer conversaciones con las víctimas, de 11 y 13 años, que posteriormente adquirieron contenido sexual. Además, presuntamente las indujo a compartir imágenes íntimas y las amenazó con excluirlas del grupo si no accedían a sus peticiones.

El hombre fue imputado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. Durante el procedimiento de captura, realizado por el CTI y la Sijín en Tuluá, las autoridades incautaron un teléfono celular.

Aunque no aceptó los cargos, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.