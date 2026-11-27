En Dagua, Valle del Cauca, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, puso la primera piedra del primer proyecto de vivienda financiado mediante Obras por Impuestos para los afectados por el terremoto del 10 de agosto.

El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán Martínez, puso la primera piedra del primer proyecto de vivienda para la reconstrucción financiado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos en el Valle del Cauca.

Se trata de la construcción de 55 viviendas rurales en el municipio de Dagua, con el respaldo del Grupo Argos. Los beneficiarios de estas viviendas ya están caracterizados y hacen parte de los inscritos en el Registro Único de Damnificados – RUD.

Como parte de esta estrategia, el Ministerio firmó un convenio con un nuevo aliado que contempla una inversión conjunta de $1,8 billones: $800.000 millones aportados por Minvivienda y $1 billón por el Fondo Milagro.

Los recursos permitirán impulsar tres líneas de intervención: construcción de vivienda nueva, vivienda rural y mejoramiento de vivienda en los territorios afectados. Este convenio permitirá desarrollar 4.700 viviendas nuevas, 1.050 viviendas rurales y 20.000 mejoramientos.

“Hemos prendido la máquina, aquí en Dagua, Valle del Cauca. Gracias al Grupo Argos, a la alcaldesa de Dagua y por directriz del Presidente empezamos la construcción de 55 viviendas gracias a Obras por Impuestos, para que los empresarios usen sus impuestos para la reconstrucción”, sostuvo el ministro.

De acuerdo con las proyecciones del Ministerio, las 55 viviendas rurales construidas mediante esta modalidad de financiación se van a expandir al menos a 700 viviendas en los 16 departamentos afectados por el terremoto.

Los empresarios pueden sumarse a la ruta de la reconstrucción, mediante tres modalidades: vivienda nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda.

FERIA DE OFERENTES

Minvivienda anunció que se realizará una feria de oferentes, dirigida a constructores y demás actores del sector interesados en presentar proyectos y soluciones habitacionales. También se abrirá una convocatoria para que las familias damnificadas que cumplan los requisitos puedan postularse y acceder a estas alternativas.

En el caso de las constructoras, personas naturales y entidades públicas interesadas en ofrecer viviendas, hoy se abre la Convocatoria de Vivienda Nueva, mediante la cual podrán postular proyectos de vivienda urbana totalmente terminados y sin habitar.

Las viviendas deberán contar con servicios públicos en funcionamiento, así como con las licencias y certificaciones que garanticen condiciones seguras de habitabilidad después del sismo. Además, deberán estar ubicadas en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda o Valle del Cauca y corresponder a viviendas de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP), incluida la renovación urbana.

La convocatoria estará abierta hasta el 10 de diciembre. Los requisitos y el proceso de inscripción podrán consultarse en el sitio web vivienda.minvivienda.gov.co.