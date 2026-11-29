Los emprendedores de Santander podrán aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar la presencia de sus negocios en redes sociales, a través del taller virtual ‘IA que conecta: transforma tus redes y potencia tu negocio’, una iniciativa promovida por la Gobernación de Santander en articulación con la Universidad Santo Tomás.

La capacitación se realizará el próximo 9 de diciembre de 2026, a partir de las 3:00 de la tarde, y estará enfocada en el uso práctico de herramientas digitales para crear contenido y fortalecer la promoción de productos y servicios en plataformas digitales.

Durante el taller, los participantes aprenderán a utilizar herramientas como ChatGPT y Canva, además de otras aplicaciones de inteligencia artificial que permiten elaborar publicaciones, diseñar piezas gráficas y producir videos para las redes sociales de sus emprendimientos.

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Campaña navideña, el reto para los participantes

Como parte de la actividad, los asistentes tendrán un reto final: crear una campaña navideña para sus emprendimientos, aplicando los conocimientos y herramientas aprendidos durante la capacitación.

La propuesta busca que los participantes no solo conozcan las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, sino que puedan incorporarlas en la promoción de sus negocios, especialmente en temporadas comerciales como la Navidad.

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¿Cómo participar en el taller de inteligencia artificial?

La capacitación será gratuita y en modalidad virtual. Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a través del siguiente enlace https://inscripcioneventos.usta.edu.co/

El encuentro está dirigido a emprendedores que quieran aprovechar las herramientas de inteligencia artificial para mejorar sus contenidos digitales, promocionar sus productos y ampliar el alcance de sus negocios en redes sociales.