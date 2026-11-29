Los pequeños mineros de la provincia de Soto Norte tendrán tres años y nueve meses para avanzar en sus procesos de formalización y cumplir los requisitos para desarrollar legalmente la actividad aurífera. Así lo anunció Luis Madriñán, viceministro de Minas, durante una reunión realizada en California, Santander, en el marco de la Feria Minera por los 135 años del municipio.

El funcionario señaló que el Gobierno Nacional está ofreciendo diferentes alternativas para que los trabajadores y asociaciones mineras pasen de la informalidad a un modelo de minería empresarial. También advirtió que quienes no se acojan a estas rutas durante el periodo establecido serán considerados como personas que no tienen intención de formalizarse.

“Se están dando todas las rutas de formalización necesarias en el país. Quien no las tome al final de este periodo de Gobierno, se entiende que no quiere la formalización para nada”, manifestó Madriñán.

Durante el encuentro, Aris Mining y Calimineros S.A.S. firmaron un compromiso para avanzar en la cesión de los derechos del título minero 125-68 a esta organización, que agrupa a más de 160 mineros tradicionales de California.

Calimineros S.A.S ampliaría su título minero

Uno de los anuncios del encuentro fue la ampliación del área del título minero de la asociación Calimineros, que pasaría de una a tres hectáreas para avanzar en su proceso de formalización.

Edwin Blanco Portilla, presidente de la Junta de Acción Comunal de Suratá y representante del componente ambiental de la Federación de Juntas del municipio, explicó que esta decisión podría beneficiar a más de 160 familias vinculadas a la minería en California.

“El día de ayer se ratificó cederles también este título, no solamente de una hectárea, sino de tres hectáreas, para ampliar y apoyar este sector de los mineros en proceso de formalización”, señaló.

Sin embargo, aclaró que la ampliación no autoriza el inicio inmediato de la explotación. La asociación deberá presentar el Programa de Trabajos y Obras (PTO), adelantar los estudios técnicos y obtener los permisos y la licencia ambiental exigidos por las autoridades.

Protección de Santurbán

Durante la reunión también se abordó la relación entre la actividad minera y la protección del páramo de Santurbán. Frente a este tema, Blanco Portilla manifestó que respalda la conservación del ecosistema y aseguró que no debe realizarse minería dentro del páramo.

“Dentro del páramo no se debe hacer minería y eso nosotros lo vamos a respetar por cultura, por sentido de pertenencia, porque queremos que 2,5 millones de personas se beneficien del agua en Norte de Santander y Santander”, afirmó.

En el encuentro participaron el viceministro de Minas, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, representantes de la Dirección de Formalización Minera, alcaldes y organizaciones del sector de California, Vetas y Suratá.

Entre las asociaciones mencionadas estuvieron Calimineros S.A.S, Asociación de Mineros Artesanales de Monsalve (Asomar), Asociación de Mineros Artesanales de Suratá (Asomisur) y Asociación de Mineros de Soto Norte-Vetas (Asomineros), cuyos integrantes buscan avanzar en los trámites para desarrollar legalmente la extracción de oro en la provincia.