Las autoridades investigan el asesinato de Daniel Miranda, un joven aficionado a la motovelocidad, ocurrido durante la tarde del viernes 27 de noviembre en Puerto Wilches, Santander. El hecho violento se registró en un taller mecánico ubicado en la calle Séptima, cerca del parque infantil del municipio.

Según la información preliminar, Miranda se encontraba en el establecimiento cuando fue atacado con arma de fuego. El joven falleció en el lugar.

Entre las hipótesis que se investigan está la posibilidad de que la víctima hubiera sido confundida con otra persona y que el ataque estuviera dirigido contra alguien más. De acuerdo con la información preliminar, Daniel Miranda no registraría antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). Sin embargo, esta versión deberá ser establecida por las autoridades encargadas de la investigación.

¿Quién era Daniel Miranda?

El joven era aficionado a la motovelocidad y participaba en competencias de este deporte. En sus redes sociales compartía publicaciones relacionadas con las carreras y agradecía a las personas que lo apoyaban para participar en ellas.

En una de sus publicaciones escribió: “Primero que todo gracias a Dios por guardarme en cada carrera y permitirme vivir una experiencia más en este lindo deporte, gracias a mis padres y a todas esas personas que me estuvieron apoyando durante las carreras y a las que de una u otra manera me ayudaron para que esto fuera posible”.

Tres homicidios durante noviembre en Puerto Wilches

El asesinato de Daniel Miranda se suma a otros hechos violentos ocurridos durante noviembre en Puerto Wilches. Con este caso, serían tres las personas asesinadas en el municipio durante el mes.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer el móvil del crimen, verificar si el joven fue confundido con otra persona e identificar a los responsables del ataque.