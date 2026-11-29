Tras conocerse las denuncias sobre presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con supuestos intentos de funcionarios del Ejecutivo de incidir en las elecciones presidenciales de 2026, Caracol Radio se comunicó con el exdirector de la entidad, Jorge Lemus, para conocer detalles sobre la existencia y el desarrollo de la denominada Operación Grecia, que, según los señalamientos, habría sido utilizada para espiar a la Registraduría Nacional.

Frente a estas denuncias, Lemus aseguró que la operación no se utilizó para espiar a ninguna persona y explicó que, en realidad, correspondía al mismo Plan Democracia que se ha implementado en gobiernos anteriores para garantizar la seguridad durante las jornadas electorales.

“Fue la misma operación Democracia que se activa previo a las elecciones. El nombre vino de la similitud entre ambas palabras y porque Grecia representa la democracia”, explicó Lemus.

De igual forma, se le preguntó por las expresiones que habría utilizado para referirse a René Guarín, luego de que se conocieran las denuncias sobre un presunto acceso a información de la Registraduría. Lemus señaló que, pese a las diferencias que mantiene con su sucesor, nunca se expresaría de esa manera sobre él.

De acuerdo con información revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, hasta ahora se ha podido establecer que las órdenes habrían sido coordinadas desde la Dirección de Contrainteligencia, cuando estaba a cargo de Ricardo Rey Rosanía.

Estas actuaciones se habrían producido durante las administraciones de Jorge Lemus y René Guarín, este último director de la DNI durante el Gobierno Petro.

Según un documento que actualmente está siendo objeto de valoración, el propósito habría sido desacreditar el sistema electoral colombiano para buscar que se prolongara el periodo presidencial de Gustavo Petro.

Entre las estrategias contempladas, se menciona un ataque directo contra el registrador nacional, Hernán Penagos, con el objetivo de forzar su renuncia un mes antes de la primera o segunda vuelta presidencial. Este capítulo fue denominado el día ‘D’, según consta en los oficios.

Dentro de las acciones contempladas también estaba entregar a opinadores internacionales documentos con argumentos para cuestionar la labor de la Registraduría y la seguridad del software electoral.

A esto se sumaría el uso de supuestas veedurías ciudadanas que, de manera sistemática, habrían dirigido requerimientos y derechos de petición a Hernán Penagos y a los funcionarios de la entidad, con el fin de saturar su capacidad de respuesta.

De igual manera, en datos conocidos aparecen solicitudes para modificar los formularios E-11, E-14 y E-24, además de los tarjetones electorales. También se exigía información de manera constante, lo que habría buscado generar una sobrecarga en los sistemas de la Registraduría.

Por otra parte, exfuncionarios de la DNI señalaron que la estrategia también apuntaba a instalar dudas sobre la seguridad del sistema electoral, mediante reportes reiterados de presuntos ataques cibernéticos e intrusiones en plataformas informáticas del Estado, entre ellas la de la Dian.

Finalmente, cabe mencionar que Rene Guarín insistió en que cuando él llegó a la DNI, esa operación ya venía haciéndose.

“Esa operación no fue pedida ni avalada por mí”, afirmó Guarín.

Hasta el momento, las autoridades adelantan la revisión de la información encontrada en las plataformas de la DNI, así como del papel que habría desempeñado Carlos Oyola y la posible participación de otras personas en las acciones contra la Registraduría.