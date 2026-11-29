Jefferson Lerma se convirtió en el primer colombiano en disputar 200 partidos en Premier League. (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images) / Bradley Collyer - PA Images

Jefferson Lerma escribió una nueva página en la historia del fútbol colombiano en Inglaterra. El volante de la Selección Colombia llegó a los 200 partidos disputados en la Premier League, convirtiéndose en el primer futbolista de nuestro país en alcanzar esta cifra en la máxima categoría del fútbol inglés.

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El registro se produjo este domingo 29 de noviembre, durante la derrota 3-2 de Crystal Palace frente al Hull City, en Selhurst Park. Lerma fue titular y alcanzó su centésima presentación con el conjunto londinense en la competición, una cifra que, sumada a sus 100 encuentros anteriores con Bournemouth, le permitió llegar a los 200 compromisos.

Sumando partidos desde 2018

El colombiano llegó al fútbol inglés en 2018 para vestir la camiseta del Bournemouth, club con el que disputó cinco temporadas y acumuló 100 apariciones en Premier League. Posteriormente, en 2023, se incorporó al Crystal Palace, donde continuó su trayectoria en Inglaterra y alcanzó el otro centenar de encuentros.

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En la temporada 2029/20 el Bournemouth quedó en el descenso de la Premier League y tuvo que jugar la Championship durante las temporadas 2020/21 y 2021/22. Durante ambas temporadas en segunda división el volante colombiano jugó 78 partidos, además de los ya 200 mencionados en la máxima categoría.

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Record histórico

La marca tiene un valor especial para el fútbol colombiano, pues Lerma supera los registros de históricos representantes nacionales en el campeonato. Hasta ahora, Juan Pablo Ángel era el colombiano con más partidos en la Premier League, con 175 apariciones, seguido por Hugo Rodallega, quien disputó 154. Lerma ya había superado a ambos y ahora amplía su registro hasta los 200 encuentros.

200 juegos, 7 temporadas