El Observatorio de Fútbol CIES, que es un grupo independiente que realiza investigaciones y análisis del fútbol a nivel mundial, dio a conocer un nuevo informe, en el que el jugador Felipe Marín, de Atlético Nacional, es protagonista.

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Se trata de una estadística de los volantes sub 20 más seguros del mundo en 49 ligas de primera división en todo el mundo, que hayan jugado más de 650 minutos en el periodo evaluado.

Felipe Marín ocupó el primer puesto con un porcentaje de 88.8% de posesiones retenidas sin perder el balón, superando al jugador del Newcastle de la Premier League, Sean Steur, y al croata Matija Subotić, del Lokomotiv Zagreb de ese país.

En el top 10 también supera a talentos europeos como Marc Bernal del Barcelona (84,7 %) y Darryl Bakola del Sassuolo de Italia (83,8%).

Marín, un aporte más de la cantera de Nacional

Felipe Marín, de 19 años, es producto de la cantera de Nacional. Hizo sus divisiones menores en el club Verdolaga y tuvo su debut en el equipo profesional en marzo del presente año, bajo el mando del técnico Diego Arias. También ha hecho proceso con las categorías inferiores de la Selección Colombia.

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Desde su debut profesional, ha dejado una gran impresión por su solidez defensiva y su despliegue con el balón, aportando en la fase ofensiva. Con Lucas González ha tenido más protagonismo y se ha convertido en indispensable en el mediocampo, quitándole el puesto a jugadores como Matheus Uribe o Juan Manuel Zapata.

A propósito de su reconocimiento por el Observatorio del Fútbol, el club felicitó a Marín y valoró lo hecho por la cantera de la institución.

“Orgullosos de que todo el mundo conozca el trabajo y la disciplina de nuestras fuerzas básicas. Felicidades Pipe, primer puesto y único colombiano en la lista. Un ejemplo de perseverancia y talento, un ejemplo de lo que es Atlético Nacional”, manifestó el club.