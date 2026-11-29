Rosas, Cauca

La Policía incautó media tonelada de clorhidrato de cocaína que era transportada en un camión tipo cisterna por la vía Panamericana, en el sur del Cauca. Durante el procedimiento fueron capturadas dos personas.

El operativo se realizó en el kilómetro 85, en la vereda La Violeta, municipio de Rosas, donde los uniformados interceptaron el vehículo que cubría la ruta entre El Bordo, Cauca, y Yumbo, Valle del Cauca.

En uno de los compartimientos de la cisterna fueron encontrados 500 paquetes rectangulares con cocaína, ocultos en 25 sacos de color negro.

De acuerdo con la Policía, el cargamento tendría un valor comercial aproximado de 2.071 millones de pesos. En el procedimiento también fueron incautados el vehículo y dos teléfonos celulares.

El coronel Andrés Ricardo Vaca Camacho, subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, señaló que este resultado representa una afectación económica a las estructuras dedicadas al narcotráfico.

“Con esta incautación logramos afectar las finanzas de las estructuras narcoterroristas en más de 2 mil millones de pesos”, indicó el oficial.

Los dos capturados, la droga y el vehículo fueron puestos a disposición de la fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.