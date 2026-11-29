Popayán, Cauca

Las autoridades investigan la muerte de Angie Daniela Barrera, una abogada de 24 años que falleció luego de presentar complicaciones tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ubicado en el barrio Lomas de Granada, en la capital caucana.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Municipal, la joven fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde posteriormente murió. Tras conocerse el caso, funcionarios de la entidad acompañaron las diligencias de verificación adelantadas por el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional.

Durante la inspección al establecimiento, las autoridades encontraron varias irregularidades: el inmueble no tenía identificación comercial visible y contaba con un espacio acondicionado de manera improvisada para realizar procedimientos quirúrgicos, sin las condiciones mínimas de bioseguridad.

Asimismo, se estableció que la persona que habría practicado el procedimiento no figuraba inscrita en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), requisito para prestar legalmente este tipo de servicios.

La secretaria de Salud de Popayán, María Fernanda Muñoz, lamentó lo ocurrido e hizo un llamado a la ciudadanía para verificar que los establecimientos donde se practican procedimientos estéticos cuenten con las autorizaciones correspondientes, personal idóneo y condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de los pacientes.

El caso vuelve a encender las alertas en el Cauca por la presencia de presuntos falsos profesionales y establecimientos clandestinos que ofrecen servicios estéticos y realizan procedimientos invasivos sin contar con la formación o habilitación requerida.

Las autoridades invitaron a denunciar este tipo de situaciones y reiteraron que continuarán las acciones de inspección, vigilancia y control en la ciudad.