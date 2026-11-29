El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) es la entidad en el país que ofrece facilidades económicas a las personas para acceder a la educación superior.

Ahora, este apoyo no solo lo hace a nivel nacional, sino que también, en alianza con entidades educativas y gubernamentales de otros países, ayuda a que colombianos adelantes estudios de pregrado y posgrado en el extranjero.

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Es el caso de una de las más recientes becas publicadas en su portal web, en donde ofrece la posibilidad a connacionales de ir a estudiar una maestría en China.

En Caracol Radio le contamos todos los detalles.

Los detalles de la convocatoria

Icetex explicó en su página web que las becas se dan en el marco del convenio que hay entre el Ministerio de Educación de Colombia y el de China.

En esa línea, informaron que “el Gobierno chino otorgó treinta (30) becas para programas de maestrías y doctorados dirigidas a profesionales colombianos para el periodo 2027/2028″.

Requisitos

Edad: El aspirante debe ser mayor de 20 años y menor de treinta y cinco 35 años a la fecha de cierre de la convocatoria.

El aspirante debe ser mayor de 20 años y menor de treinta y cinco 35 años a la fecha de cierre de la convocatoria. Formación académica requerida: Las personas aspirantes deben haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior reconocida por la autoridad competente en materia de educación.

Las personas aspirantes deben haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior reconocida por la autoridad competente en materia de educación. Promedio acumulado ponderado de pregrado: Las personas aspirantes deberán acreditar un promedio acumulado ponderado mínimo de 3.8 sobre 5.0, sin aproximaciones.

Las personas aspirantes deberán acreditar un promedio acumulado ponderado mínimo de 3.8 sobre 5.0, sin aproximaciones. Certificación de suficiencia de idioma: Las personas aspirantes deberán presentar un certificado vigente que acredite el dominio del idioma en el que se imparta el programa de maestría y la Universidad China a la que desean postularse.

Las personas aspirantes deberán presentar un certificado vigente que acredite el dominio del idioma en el que se imparta el programa de maestría y la Universidad China a la que desean postularse. Situación financiera con el ICETEX o Fondos en Administración: Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

Si desea consultar el detalle de cada requisito, visite la página del Icetex.

¿Qué cubre la beca?

Según se menciona en la publicación, “cubren la totalidad de la matrícula, el alojamiento, un estipendio mensual y el seguro médico integral”.

Fechas de la convocatoria:

Apertura: 18 de noviembre de 2026

18 de noviembre de 2026 Estado de la convocatoria: Abierta

Abierta Cierre: 22 de enero de 2027, hasta la 01:00 p. m. (hora Colombia)

22 de enero de 2027, hasta la 01:00 p. m. (hora Colombia) País: República Popular de China

República Popular de China Área de estudio:

Agronomía, Veterinaria y afines Bellas Artes Ciencias de la Educación Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y Humanas Economía, Administración, Contaduría y afines Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines Matemáticas y Ciencias Naturales

Oferente: República Popular de China

República Popular de China Duración del programa: 2 - 3 años

2 - 3 años Fecha inicio: Septiembre de 2027

Septiembre de 2027 Título a obtener: Título oficial

Título oficial Nota: Para esta convocatoria el proceso de inscripción debe realizarse tanto en la plataforma del Consejo de Becas de China (CSC), como en la plataforma establecida por el ICETEX.

Para esta convocatoria el proceso de inscripción debe realizarse tanto en la plataforma del Consejo de Becas de China (CSC), como en la plataforma establecida por el ICETEX. Ciudad: Diferentes ciudades de la República Popular de China

Diferentes ciudades de la República Popular de China Centro docente: No aplica

No aplica Tipo de curso: Presencial

Presencial Idioma: Inglés o mandarín

Inglés o mandarín Fecha final: Septiembre de 2030

Septiembre de 2030 Estudio: Maestrías

¿Cómo se puede inscribir a esta beca?

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Si usted desea aplicar a esta beca, puede hacerlo ingresando a este link: https://web.icetex.gov.co/es/-/maestrias-presenciales-china-2027

Una vez allí, deberá bajar hasta el final de la página y hacer clic en donde dice ‘Ingresa para postularte’.

Inicie sesión o regístrese y siga el paso a paso que le arroja el sitio web.

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