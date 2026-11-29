Icetex abrió becas en China para estudiar maestrías en diferentes áreas en 2027: requisitos y link
Le contamos cuánto porcentaje cubre la beca.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) es la entidad en el país que ofrece facilidades económicas a las personas para acceder a la educación superior.
Ahora, este apoyo no solo lo hace a nivel nacional, sino que también, en alianza con entidades educativas y gubernamentales de otros países, ayuda a que colombianos adelantes estudios de pregrado y posgrado en el extranjero.
Lea más: 15.000 créditos del ICETEX para 2027: convocatoria abre el 3 de noviembre
Es el caso de una de las más recientes becas publicadas en su portal web, en donde ofrece la posibilidad a connacionales de ir a estudiar una maestría en China.
En Caracol Radio le contamos todos los detalles.
Los detalles de la convocatoria
Icetex explicó en su página web que las becas se dan en el marco del convenio que hay entre el Ministerio de Educación de Colombia y el de China.
En esa línea, informaron que “el Gobierno chino otorgó treinta (30) becas para programas de maestrías y doctorados dirigidas a profesionales colombianos para el periodo 2027/2028″.
Requisitos
- Edad: El aspirante debe ser mayor de 20 años y menor de treinta y cinco 35 años a la fecha de cierre de la convocatoria.
- Formación académica requerida: Las personas aspirantes deben haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior reconocida por la autoridad competente en materia de educación.
- Promedio acumulado ponderado de pregrado: Las personas aspirantes deberán acreditar un promedio acumulado ponderado mínimo de 3.8 sobre 5.0, sin aproximaciones.
- Certificación de suficiencia de idioma: Las personas aspirantes deberán presentar un certificado vigente que acredite el dominio del idioma en el que se imparta el programa de maestría y la Universidad China a la que desean postularse.
- Situación financiera con el ICETEX o Fondos en Administración: Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.
Si desea consultar el detalle de cada requisito, visite la página del Icetex.
¿Qué cubre la beca?
Según se menciona en la publicación, “cubren la totalidad de la matrícula, el alojamiento, un estipendio mensual y el seguro médico integral”.
Fechas de la convocatoria:
- Apertura: 18 de noviembre de 2026
- Estado de la convocatoria: Abierta
- Cierre: 22 de enero de 2027, hasta la 01:00 p. m. (hora Colombia)
- País: República Popular de China
- Área de estudio:
- Agronomía, Veterinaria y afines
- Bellas Artes
- Ciencias de la Educación
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Sociales y Humanas
- Economía, Administración, Contaduría y afines
- Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines
- Matemáticas y Ciencias Naturales
- Oferente: República Popular de China
- Duración del programa: 2 - 3 años
- Fecha inicio: Septiembre de 2027
- Título a obtener: Título oficial
- Nota: Para esta convocatoria el proceso de inscripción debe realizarse tanto en la plataforma del Consejo de Becas de China (CSC), como en la plataforma establecida por el ICETEX.
- Ciudad: Diferentes ciudades de la República Popular de China
- Centro docente: No aplica
- Tipo de curso: Presencial
- Idioma: Inglés o mandarín
- Fecha final: Septiembre de 2030
- Estudio: Maestrías
¿Cómo se puede inscribir a esta beca?
Lea también: Alcaldía de Bogotá lanzó becas-crédito para estudiantes estrato 1 al 4: inscripción cierra pronto
- Si usted desea aplicar a esta beca, puede hacerlo ingresando a este link: https://web.icetex.gov.co/es/-/maestrias-presenciales-china-2027
- Una vez allí, deberá bajar hasta el final de la página y hacer clic en donde dice ‘Ingresa para postularte’.
- Inicie sesión o regístrese y siga el paso a paso que le arroja el sitio web.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...