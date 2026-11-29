Con la llegada de diciembre también aparecen algunas tradiciones que buscan hacer más especial la temporada navideña. Una de ellas es la del ‘elfo travieso’, conocida internacionalmente como Elf on the Shelf, un pequeño personaje que llega a los hogares para acompañar a los niños durante los días previos a la Navidad.

La dinámica consiste en que el elfo es enviado desde el Polo Norte por Papá Noel para visitar a una familia. Durante el día permanece en algún lugar de la casa y, según la historia del juego, por la noche regresa al Polo Norte para contarle a Santa Claus cómo estuvo la jornada. A la mañana siguiente aparece en un escondite diferente.

La expectativa está en que los niños despierten, busquen al personaje y descubran en qué lugar apareció o qué travesura preparó durante la noche.

¿Cómo empezar el juego del elfo travieso?

Aunque muchas familias acostumbran recibirlo el primero de diciembre, no existe una fecha obligatoria. Cada hogar puede elegir cuándo comenzar la tradición, de acuerdo con sus planes para las celebraciones navideñas.

Para iniciar, se recomienda preparar una bienvenida especial. El elfo puede aparecer acompañado de una carta en la que explique que viene del Polo Norte y que estará de visita durante la temporada.

En la versión oficial de The Elf on the Shelf, el personaje viene acompañado de un cuento ilustrado que explica la tradición. Después de leerlo, la familia puede escoger un nombre para el elfo y registrarlo en el Registro del Polo Norte.

Las reglas del juego: ¿qué pueden y qué no pueden hacer los niños?

Una de las reglas más conocidas de esta tradición es que los niños no deben tocar al elfo, pues, según la historia, podría perder su magia y no tendría la capacidad de regresar al Polo Norte.

Otras recomendaciones son:

No moverlo durante el día: el personaje debe permanecer en el lugar donde apareció para que los niños puedan encontrarlo.

el personaje debe permanecer en el lugar donde apareció para que los niños puedan encontrarlo. Cambiarlo de ubicación cada noche: los adultos son quienes deben preparar su nuevo escondite mientras los pequeños duermen.

los adultos son quienes deben preparar su nuevo escondite mientras los pequeños duermen. Mantener la sorpresa: es importante que los niños no descubran quién mueve al personaje.

es importante que los niños no descubran quién mueve al personaje. Crear escenas apropiadas para la edad: las ocurrencias pueden ser sencillas, divertidas y fáciles de organizar.

las ocurrencias pueden ser sencillas, divertidas y fáciles de organizar. Definir cuándo termina la visita: tradicionalmente, el elfo regresa al Polo Norte durante la noche del 24 de diciembre.

Estas reglas hacen parte de la historia del juego y pueden adaptarse a las costumbres de cada familia.

Ideas de travesuras para hacer con el elfo cada día

Uno de los retos para los adultos es encontrar nuevas ideas para sorprender a los niños durante todo diciembre. Sin embargo, no es necesario preparar escenas complicadas o gastar dinero en decoraciones.

Algunas opciones sencillas son:

En la cocina: ubicarlo junto a unas galletas o dentro de una taza, como si estuviera preparando el desayuno.

En el árbol de Navidad: esconderlo entre las ramas o dejarlo colgado de una esfera.

esconderlo entre las ramas o dejarlo colgado de una esfera. Con los juguetes: organizar una pequeña escena en la que el elfo esté jugando con muñecos o carros.

organizar una pequeña escena en la que el elfo esté jugando con muñecos o carros. En el baño: ponerlo cerca del cepillo de dientes con un mensaje que recuerde la importancia de lavarse los dientes.

ponerlo cerca del cepillo de dientes con un mensaje que recuerde la importancia de lavarse los dientes. Con mensajes navideños: dejar una nota invitando a los niños a compartir, ayudar en casa o preparar una tarjeta para alguien especial.

dejar una nota invitando a los niños a compartir, ayudar en casa o preparar una tarjeta para alguien especial. Con una actividad familiar: sorprender a los pequeños con una invitación para decorar galletas, leer un cuento o hacer adornos navideños.

La idea es que cada aparición sea una oportunidad para despertar la imaginación y compartir un momento en familia.