El domingo 29 de noviembre a las 6:30 p.m. Once Caldas visitará al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. Ambos equipos llegan con la necesidad de ganar: El local para quedarse con el liderato, y la visita para seguir con esperanzas de llegar a la final.

Así llegan los equipos

El Poderoso llega al encuentro tras perder en el clásico paisa por un marcador de 3-1 ante Atlético Nacional y quedó con tres puntos, conseguidos en la primera fecha tras vencer a Santa Fe. gracias a dicha victoria y a que Cardenales y Verdolagas empataron a uno, Medellín tiene la posibilidad de cerrar la primera mitad de los cuadrangulares semifinales en la primera posición con seis unidades.

Le podría interesar: Jefferson Lerma se convirtió en el primer colombiano en disputar 200 partidos en Premier League

Por parte del Once Caldas, son últimos en el grupo con apenas un punto, que lograron en el empate ante Nacional en la primera fecha. En la jornada anterior el Blanco Blanco cayó goleado 3-0 ante Independiente Santa Fe en el estadio el Campín, siendo así el único equipo del grupo A que no ha podido sumar de a tres, razón por la cual está obligado a ganar para mantenerse en la lucha por el pase a la final.

🔴 VIVA la TRANSMISIÓN del partido AQUÍ

🔴 SIGA el MINUTO A MINUTO acá