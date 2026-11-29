Corona de Adviento con belén en medio de 4 velas encendidas y vegetación de acebo. La imagen horizontal sería buena para uso navideño cristiano o religioso. También tengo una imagen vertical de esto / Getty Images / cstar55

Con la llegada de diciembre, muchos hogares comienzan a preparar los adornos navideños y una de las tradiciones religiosas más representativas de esta temporada es la Corona de Adviento. Más que un elemento decorativo, este símbolo invita a las familias a prepararse espiritualmente para la Navidad, a través de la oración, la reflexión y el encendido de una vela cada domingo.

En 2026, el Adviento comienza este domingo 29 de noviembre y se extiende durante las cuatro semanas previas a la Navidad. Por eso, quienes quieran seguir esta tradición pueden preparar su corona y comenzar a encender sus velas desde esta fecha.

¿Qué significa la Corona de Adviento?

La Corona de Adviento representa la esperanza y la preparación para la llegada de Jesucristo. Su forma circular simboliza el amor eterno de Dios, que no tiene principio ni fin, mientras que las ramas verdes representan la vida y la esperanza.

Las cuatro velas simbolizan las semanas del Adviento. Cada domingo se enciende una más, de manera que la luz aumenta progresivamente hasta la celebración de la Navidad. De acuerdo con el Bendicional de la Iglesia católica, esa luz representa a Jesucristo, considerado la luz del mundo.

En algunas coronas también se utilizan piñas, frutos, cintas rojas y otros elementos decorativos. Aunque estos adornos pueden tener significados particulares dentro de las tradiciones familiares, los elementos centrales son el círculo verde y las cuatro velas.

¿Cómo hacer una Corona de Adviento en casa?

No es necesario comprar una corona elaborada para seguir esta tradición. Se puede preparar en familia con materiales sencillos y darle un significado especial a cada uno de sus elementos.

Materiales:

Una base circular de cartón resistente, alambre o una corona de ramas.

Ramas verdes naturales o artificiales, como pino o ciprés.

Cuatro velas: tres moradas y una rosada.

Cuatro portavelas o soportes seguros.

Cinta, piñas, frutos o adornos navideños (opcionales).

Paso a paso:

Prepara la base: utiliza una estructura circular que permita distribuir los elementos alrededor de ella.Añade las ramas verdes:* cubre la base con follaje hasta formar una corona.

Ubica las cuatro velas: distribúyelas de manera equilibrada, dejando espacio suficiente entre ellas.

Decora: puedes agregar cintas, piñas o pequeños adornos, procurando que no queden cerca de las llamas.

Escoge un lugar especial: ubica la corona en un espacio visible del hogar, donde la familia pueda reunirse para encender las velas y hacer las oraciones.

¿Qué colores lleva la Corona de Adviento y en qué orden se encienden?

La tradición más extendida en la Iglesia católica contempla tres velas moradas y una rosada. Cada una se enciende en un domingo específico y tiene un significado relacionado con la preparación para la Navidad.

Primera vela morada: se enciende el primer domingo de Adviento y representa la esperanza y la espera de la llegada de Jesús.

Segunda vela morada: corresponde al segundo domingo y recuerda la preparación espiritual y la necesidad de disponer el corazón para recibir a Cristo.

Tercera vela rosada: se enciende el tercer domingo, conocido como Gaudete, que significa alegría. Su color representa el gozo porque la Navidad está cada vez más cerca.

Cuarta vela morada: se enciende el cuarto domingo y simboliza la cercanía del nacimiento de Jesús y la preparación final para recibirlo.

En 2026, las fechas para encender las velas son:

Domingo Fecha Vela Primero 29 de noviembre Morada Segundo 6 de diciemnbre Morada Tercero 13 de diciembre Rosada Cuarto 20 de diciembre Morada

Cada domingo se mantienen encendidas las velas de las semanas anteriores y se agrega una nueva. De esta manera, en el cuarto domingo estarán encendidas las cuatro.

Aunque esta es la distribución tradicional, la Conferencia Episcopal de Colombia aclara que no existe una norma litúrgica obligatoria sobre los colores de los cirios ni sobre el orden de encendido. Por eso, si una familia no consigue las velas de estos tonos, puede utilizar otras, sin perder el sentido de la celebración.

Incluso, también hay la opción de agregar una quinta vela blanca en la noche de Navidad.

El encendido de las velas puede convertirse en un momento de oración familiar. Una de las recomendaciones es reunirse alrededor de la corona, hacer la señal de la cruz, encender las velas correspondientes y orar.

Oraciones para cada semana

Primer domingo: oración por la esperanza

Señor Jesús, hoy encendemos esta primera vela con esperanza y fe. Ayúdanos a preparar nuestro corazón para tu llegada, a confiar en tus promesas y a mantener viva la luz en nuestros hogares. Enséñanos a esperar con paciencia y a compartir tu amor con quienes nos rodean. Amén.

Segundo domingo: oración por la paz

Señor, al encender esta segunda vela, te pedimos que traigas paz a nuestras familias y a nuestros corazones. Ayúdanos a dejar atrás los rencores, a perdonar y a construir relaciones basadas en el respeto y el amor. Que tu presencia nos acompañe en este camino hacia la Navidad. Amén.

Tercer domingo: oración por la alegría

Jesús, hoy encendemos la vela rosada para celebrar con alegría que tu llegada está cada vez más cerca. Llena nuestros hogares de esperanza, gratitud y amor. Enséñanos a reconocer las bendiciones de cada día y a llevar alegría a quienes más lo necesitan. Amén.

Cuarto domingo: oración por el amor

Señor, al encender esta última vela, queremos abrir nuestro corazón para recibirte. Ayúdanos a vivir con amor, generosidad y solidaridad. Que esta Navidad nos encuentre unidos y dispuestos a compartir con quienes necesitan una palabra de aliento o una mano amiga. Amén.

Oración para bendecir la Corona de Adviento

La Arquidiócesis de Bogotá también comparte una oración para bendecir la corona en familia:

Señor Dios, bendice con tu poder nuestra corona de Adviento para que, al encenderla, despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo practicando las buenas obras, y para que así, cuando Él llegue, seamos admitidos al Reino de los Cielos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

La familia puede reunirse alrededor de la corona para realizar esta bendición, o llevarla a la parroquia para que sea bendecida por un sacerdote.

Más allá de los materiales, los colores o los adornos, el propósito de esta tradición es dedicar un espacio semanal a la fe, la unión familiar y la reflexión. Cada vela encendida recuerda que la Navidad se acerca y que la preparación también implica cultivar la esperanza, la paz, la alegría y el amor.