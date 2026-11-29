Armenia

Se trata del decreto 357 del 26 de noviembre de 2026 que establece medidas de prevención, regulación, control y seguridad para el uso, manipulación, transporte, almacenamiento y comercialización de pólvora y artículos pirotécnicos en la ciudad durante la temporada de fin e inicio de año.

El decreto prohíbe la venta de productos detonantes sin efectos luminosos, así como de artículos fabricados con fósforo blanco, entre ellos papeletas, tacos, culebras, totes, torpedos y sirenas.

La venta al público de productos permitidos, como volcanes, voladores luminosos, chispitas y tortas luminosas, solo podrá realizarse en sitios autorizados y con el cumplimiento de los requisitos establecidos.

El secretario de gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dijo que desde ya están articulando los esfuerzos con Policía y Ejército para garantizar todas las condiciones de seguridad en esta temporada donde se espera la alta afluencia de personas.

Inicialmente se refirió a la situación de seguridad para la temporada decembrina: “El tema es importante en cuanto a la seguridad y la cantidad de turistas que estamos por recibir. Sobre todo, recuerde que aquí hacemos dos eventos de faroles, uno en el bosque y otro que se prolonga hasta el barrio San José, fuera de todo el tema de verbenas comunales y demás”.

El funcionario sostuvo que el decreto de pólvora regula la venta y el uso para evitar los lesionados en una temporada que es de celebración familiar.

Asimismo, se pronunció en materia de pólvora y el decreto establecido para regular su uso: “Ya la Alcaldía firma el decreto de pólvora donde se regula quién puede vender, distribuir, transportar y demás, cuáles son las prohibiciones expresas por la ley, cuáles son los sitios que van a estar autorizados y cuáles son los procedimientos en caso de incautación”.

Dijo que de la mano con Policía realizarán la labor del año anterior en cuanto a los recorridos para verificar el cumplimiento de los requisitos y establecer las incautaciones para quienes vendan pólvora detonante.

“Desde la Alcaldía, muy de la mano con la Policía Nacional, se va a empezar a hacer los recorridos igual que el año pasado, primero para verificar el cumplimiento de requisitos y segundo para realizar las incautaciones de las personas que estén vendiendo pólvora, detonantes. Esto es pólvora negra con fósforo blanco o con alguna otra sustancia que genere ruido o afecte la salud de las personas o de los peluditos”, sostuvo.

El decreto también establece que el incumplimiento puede dar lugar a incautaciones, multas, suspensión temporal de actividades y en los casos en que menores de edad sean encontrados manipulando pólvora, se activará la ruta de protección correspondiente.