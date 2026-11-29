En Armenia fue expedido el decreto con las medidas para la venta y manipulación de pólvora
Se trata del decreto 357 del 26 de noviembre de 2026 que establece diferentes medidas
Secretario de Gobierno de Armenia sobre decreto
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Armenia
Se trata del decreto 357 del 26 de noviembre de 2026 que establece medidas de prevención, regulación, control y seguridad para el uso, manipulación, transporte, almacenamiento y comercialización de pólvora y artículos pirotécnicos en la ciudad durante la temporada de fin e inicio de año.
El decreto prohíbe la venta de productos detonantes sin efectos luminosos, así como de artículos fabricados con fósforo blanco, entre ellos papeletas, tacos, culebras, totes, torpedos y sirenas.
Más información
La venta al público de productos permitidos, como volcanes, voladores luminosos, chispitas y tortas luminosas, solo podrá realizarse en sitios autorizados y con el cumplimiento de los requisitos establecidos.
El secretario de gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dijo que desde ya están articulando los esfuerzos con Policía y Ejército para garantizar todas las condiciones de seguridad en esta temporada donde se espera la alta afluencia de personas.
Inicialmente se refirió a la situación de seguridad para la temporada decembrina: “El tema es importante en cuanto a la seguridad y la cantidad de turistas que estamos por recibir. Sobre todo, recuerde que aquí hacemos dos eventos de faroles, uno en el bosque y otro que se prolonga hasta el barrio San José, fuera de todo el tema de verbenas comunales y demás”.
El funcionario sostuvo que el decreto de pólvora regula la venta y el uso para evitar los lesionados en una temporada que es de celebración familiar.
Asimismo, se pronunció en materia de pólvora y el decreto establecido para regular su uso: “Ya la Alcaldía firma el decreto de pólvora donde se regula quién puede vender, distribuir, transportar y demás, cuáles son las prohibiciones expresas por la ley, cuáles son los sitios que van a estar autorizados y cuáles son los procedimientos en caso de incautación”.
Dijo que de la mano con Policía realizarán la labor del año anterior en cuanto a los recorridos para verificar el cumplimiento de los requisitos y establecer las incautaciones para quienes vendan pólvora detonante.
“Desde la Alcaldía, muy de la mano con la Policía Nacional, se va a empezar a hacer los recorridos igual que el año pasado, primero para verificar el cumplimiento de requisitos y segundo para realizar las incautaciones de las personas que estén vendiendo pólvora, detonantes. Esto es pólvora negra con fósforo blanco o con alguna otra sustancia que genere ruido o afecte la salud de las personas o de los peluditos”, sostuvo.
El decreto también establece que el incumplimiento puede dar lugar a incautaciones, multas, suspensión temporal de actividades y en los casos en que menores de edad sean encontrados manipulando pólvora, se activará la ruta de protección correspondiente.
Vanessa Porras Valderrama
Comunicadora social-Periodista de la Universidad del Quindío (2016). Trabajó en la Súper Estación cubriendo...